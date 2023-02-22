春節後最長假期引爆出國潮 日本賞櫻票價創天價還一票難求

今年清明連假有五天，為春節後的最長假期，引爆國人另一波出國熱潮，尤其清明連假正好碰上日本櫻花季，東京、大阪等熱門航線來回機票從1.8萬元暴漲至4.8至5.3萬元之間，為疫情前的兩三倍，且目前機位已所剩無幾，而五天連假前往日本各地的旅行團，也都有八成以上，部分形成的旅行團則已100%滿團。

旅行業者指出，去年10月中旬國境開放，並未如預期發生國人出國大爆發的盛況，旅客數僅較疫情期間多出三至四成而已，今年春節因為有十天長假，加上國人因疫情變相被「禁足」在台灣三年，因此，即使機票、飯店或是參團的費用大幅上漲，還是有很多人願意出國旅遊。

業者說，今年清明連假有五天，是春節後第二個長假期，且機票、住宿等旅遊費用較春節期間便宜三至四成，因而吸引很多春節期間沒有出國的民眾規畫出國行程，即使日本多個城市的機票都暴漲兩至三倍，如熱門的東京、大阪、福岡等，直飛班機幾乎已被訂滿，連旅行社包機飛日本熊本的賞櫻團，都已經100%完售，卡三到四天清明連休的銷售也超過八成，引爆了今年第二波出國高峰。

除了日本機票飆漲，南韓機票同樣也節節高漲，清明節假期直飛首爾的機票也從1.2萬元漲到三、四萬元，東南亞的泰國曼谷，直飛機票同樣從1.3萬元大漲到3.1萬元，且銷售狀況都頗佳。

據指出，經過三年疫情，因油價上漲、防疫費用、人事費用、物價上漲等，使得航空公司各項成本墊高，且在人力尚未恢復下，飛航班次有限，亞州各航線機票普遍上漲，非旺季的機票較疫情前上漲三成左右，但遇到像春節、清明這種長假期，市場供不應求，機票立刻翻漲兩至三倍，例如日本線的票價已接近飛航美西的價格，因此，想要出國旅遊的民眾，若可不搶櫻花季節出遊，可以等這一波長假出遊潮過後再安排出國行程，機票可以省很大。