太平家樂福商圈房價站穩3字頭 新案「聚悅澄心」受矚目

台中市太平區家樂福商圈生活機能完熟，磁吸建商搶進推案，目前房價已站穩3字頭。最新推出的「聚悅澄心」，以「2+1房含車位千萬有找」方案，為區域房市投下價格親民的震撼彈，獲得不少自營商及科技人青睞。

太平是台中發展較早的區域，區內商圈林立、交通機能成熟，又有多個工業區坐鎮，就業機會眾多，人口稠密剛需市場旺盛。近年來包括順天（5525）、聚悅、基創等建商，爭相搶進太平家樂福熱鬧商圈推案，預售新案單價已站穩3字頭。

其中，較早進場的「順天緮華」，根據「樂屋網」實價登錄揭露資料顯示，近一年成交均價約37.2萬元，最高單價39.1萬元；至於「基創悅渼」，近一年成交均價35.24萬元，最高單價39.5萬元。

今年1月進場的「聚悅澄心」，每坪單價35萬至37萬元，已購客戶群來自太平與大里的自營商占約五成，部分企業主為置產或是買給二代住，還有科技人購買。

「聚悅澄心」副總經理周甫科表示，太平因交通便利，加上土地飽和稀缺，近年新建案開價行情最高已來到4字頭，依舊吸引區域客購入自住，主因是求學、工作、就醫、百貨、生活採買、休閒都很方便。

周甫科指出，太平舊城區屋齡偏高，以公寓型產品占多數，因此讓尋求宜居生活的年輕人只能外求。聚悅建設看準太平區龐大的換屋需求，以及長輩希望子女離家近的渴望，因而整合約717坪基地，推出「聚悅澄心」，成為太平舊城區的進化推手。

目前，此案以「2+1房含車位千萬有找」方案，並藉由「自備百萬月付2萬起」輕鬆優付助攻成家，喚起「人親土親還是要住太平」的情感連結，果然有效吸引區域客上門賞屋。

周甫科說，「聚悅澄心」位居太平路靜巷內，更是商圈罕見的珍稀角地，除了正對中平公園，周邊另有二座公園，並有建平國小、中平國中、長億高中等學區優勢，運動休閒場域很多。

另與台中小鎮商圈、家樂福為鄰，生活機能優越，沿著太平路10分鐘就到東區三井LaLaPort購物中心，或串連74號快速道路接軌國道。

「聚悅澄心」強調由七期豪宅團隊永豐建築師事務所、林環金公設設計師、長新結構張成鉅技師，攜手規劃型格美學建築，崗石基座，外觀採灰白深淺層次搭配，獨特幾何構築雙塔建築，中高樓層享無限棟距。

社區打造外廊內院-外有散步綠廊，內有景觀庭園，以及高實用性公設如交誼廳、媽媽教室、健身房、兒童遊戲室，皆與戶外景觀相呼應。