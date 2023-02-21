快訊

嗆大局條款「自編劇本」 藍知情人士曝真相：到底演夠了沒？

歐都納春酒暨淨山活動 以實際行動愛護山林不遺餘力

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
董事長程鯤帶領公司所有員工，在彰化虎山巖登山步道一起淨山。記者宋健生/攝影
董事長程鯤帶領公司所有員工，在彰化虎山巖登山步道一起淨山。記者宋健生/攝影

台灣戶外品牌歐都納(2940)今(21)日舉辦企業春酒活動，現場發起「歐都納春酒聯歡餐敘暨淨山活動」，董事長程鯤帶領公司所有員工，在彰化虎山巖登山步道一起淨山，以實際行動愛護山林，守護山林美好。

程鯤也同時宣布，將於3月啟動「歐都納-歐淨行動」，推出歐都納第一件可全回收、循環、再利用的戶外機能產品「循環衣」，標榜整件衣服包括螺紋、鈕扣、車線、標等都使用單一材質，不須再分撿、分類，整件衣服都可直接回收並循環再製。

程鯤指出，台灣舊衣回收量從2016年的近4.9萬噸，到2021年成長至7.6萬噸。而據官方統計，2021年回收的舊衣中，約有42%做為二手衣，降級使用(充當抹布或填充料)約22%，最後送去焚化處理的比率，則由2016年的15%上升至36%。

程鯤說，歐都納將於今年，結合上、中、下游供應鏈領導廠、回收站體系領導廠，以及全台零售龍頭、機能服領導品牌商，建置全台第一個紡織生態系循環圈示範體系，落實「歐淨行動」，一起衣零。

歐都納儘管面對疫情影響，去年營收累計7.53億元，仍較2021年成長6.7%，隨著疫情逐步解封，今年1月營收0.84億元、年增37.6%。而去年上半年稅後淨利0.05億元，每股稅後純益0.18元，下半年進入旺季，法人估，每股純益有機會站上1元。

程鯤強調，歐都納不僅提供國人在安全登山所需的戶外服飾與裝備，致力成為大家戶外生活的好夥伴，同時更注重守護地球環境，堅持使用環保材質並減少製程中的碳排放量。

今天春酒餐敘結束後，程鯤與所有歐都納員工一同走出戶外，到彰化虎山巖步道，放鬆身心吸收芬多精，同時也自主進行淨山，希望能為台灣山林盡一分心力。

每年最熱門、民眾詢問度最高的「歐都納無痕山林」健行活動，也將於今年下半年再次回歸，提倡登山不留痕跡的登山過程，從登山的觀念做起。

歐都納董事長程鯤宣布，將於3月啟動「歐都納-歐淨行動」。記者宋健生/攝影
歐都納董事長程鯤宣布，將於3月啟動「歐都納-歐淨行動」。記者宋健生/攝影

疫情 營收

延伸閱讀

金色三麥創「薪」 高！起薪調升20％、春酒送出150萬VOLVO

這個APP可以救登山者一命！日本「山友」軟體YAMAP如何連結人與山的價值？

陳怡蓉獻超狂最大獎 激吻醫師尪被虧：春酒還是婚禮？

史上第一次！他登山拍羊意外捕捉「骨頭粉碎者」罕見現身 珍貴身分曝光

相關新聞

咖碼拚明年首季登興櫃 何炳霖：加薪5%搶人才

台灣本土連鎖咖啡品牌咖碼（cama café）董事長何炳霖表示，預計在2024年首季興櫃掛牌，並在6個月後上櫃。因應產業...

小琉球浮潛聯合漲價遭公平會重罰 業者喊冤非哄抬

小琉球浮潛業者合議調漲收費至每人400元，遭公平會依違反公平交易法開罰。有業者喊冤，為落實防疫指引需消毒、更換咬嘴，且浮...

去年中華信評評等家數163家 台企籌資8成發行股票

中華信評今（21）日針對「信用評等在台灣的發展與多元應用」發表報告，中華信評表示，時至今日，間接金融依舊是台灣企業籌資的...

搶「星」商機 鐳洋攜中央大學打造立方衛星整測實驗室

搶攻太空商機，鐳洋科技今（21）日宣布，啟用桃園青埔太空研發中心，與國立中央大學攜手打造「立方衛星整測實驗室」，鐳洋董事...

北市蛋黃土地罕見釋出！天主教會賣地原因曝

北市開發土地難求，竟罕見出現完整產權土地。仲量聯行今（21）日表示，受財團法人天主教瑪利諾會委託，公開標售「台北市中山區...

全民瘋旅遊！momo富邦媒「旅遊商機」狂飆140%

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，隨國境開放、出遊及聚餐回復，年初至今站上「旅遊商機」直線狂飆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦