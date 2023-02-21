歐都納春酒暨淨山活動 以實際行動愛護山林不遺餘力

台灣戶外品牌歐都納(2940)今(21)日舉辦企業春酒活動，現場發起「歐都納春酒聯歡餐敘暨淨山活動」，董事長程鯤帶領公司所有員工，在彰化虎山巖登山步道一起淨山，以實際行動愛護山林，守護山林美好。

程鯤也同時宣布，將於3月啟動「歐都納-歐淨行動」，推出歐都納第一件可全回收、循環、再利用的戶外機能產品「循環衣」，標榜整件衣服包括螺紋、鈕扣、車線、標等都使用單一材質，不須再分撿、分類，整件衣服都可直接回收並循環再製。

程鯤指出，台灣舊衣回收量從2016年的近4.9萬噸，到2021年成長至7.6萬噸。而據官方統計，2021年回收的舊衣中，約有42%做為二手衣，降級使用(充當抹布或填充料)約22%，最後送去焚化處理的比率，則由2016年的15%上升至36%。

程鯤說，歐都納將於今年，結合上、中、下游供應鏈領導廠、回收站體系領導廠，以及全台零售龍頭、機能服領導品牌商，建置全台第一個紡織生態系循環圈示範體系，落實「歐淨行動」，一起衣零。

歐都納儘管面對疫情影響，去年營收累計7.53億元，仍較2021年成長6.7%，隨著疫情逐步解封，今年1月營收0.84億元、年增37.6%。而去年上半年稅後淨利0.05億元，每股稅後純益0.18元，下半年進入旺季，法人估，每股純益有機會站上1元。

程鯤強調，歐都納不僅提供國人在安全登山所需的戶外服飾與裝備，致力成為大家戶外生活的好夥伴，同時更注重守護地球環境，堅持使用環保材質並減少製程中的碳排放量。

今天春酒餐敘結束後，程鯤與所有歐都納員工一同走出戶外，到彰化虎山巖步道，放鬆身心吸收芬多精，同時也自主進行淨山，希望能為台灣山林盡一分心力。