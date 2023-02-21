快訊

雞排妹洩漏手機個資反控陳沂蹭流量 檢：請法官從重量刑

地牛翻身！東部海域發生規模4.8地震 花蓮最大震度3級

傳產、製造業要賣地了？從北到南四筆標售案連發

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
彰化工業廠房。圖／業者提供
彰化工業廠房。圖／業者提供

經濟前景不明朗，今年才剛開春，就有多筆商用不動產標售案釋出。外商商仲高力國際近日陸續公告四筆標售案，包括內科杜拜國際金融大樓整層辦公室、台南市政特區面公園角地、彰化廠房及桃園龜山工業地。據悉，賣方分別有製造業、傳產業及外商等，專家推估，四筆標案總額共約40~50億元。

高力國際資本市場及投資服務部副董事總經理黃正忠表示，在瞬息萬變的大環境下，許多業主有意進行資產調節，先活化既有資產實現過去累積的獲利，再投入保值性佳或有穩定收益的物業。

內科「杜拜國際金融大樓」位在內科最精華的西湖段，稀有整層約545坪辦公物業釋出，近捷運西湖站，投資自用皆宜。黃正忠透露，此次標售條件合理，與其他內科待售或標售中的辦公室物件相較，可謂性價比最高之優質投資機會，因此已有多組投資人積極詢問，預計4月18日開標。

台南安平市政特區公園角地，土地面積近500坪，面對華平公園，雙面臨路且有65米大面寬，步行至運河僅約300公尺，為相當稀有之優質基地條件，適合住宅、飯店開發，且鄰近的安平遊艇港區以亞果遊艇、南仁湖二大集團領軍大舉投資遊艇碼頭、度假酒店、別墅、零售商場等綜合商業開發，區域長期持續看漲，預計3月30日開標。

彰化員林產業聚落之工業廠房，位於隱形冠軍大本營、全台最富員林產業聚落，距員林市區僅約5分鐘車程，交通條件及生活機能皆十分優越，土地面積約9,500坪、建物面積近6,800坪，為彰化地區稀有大面積工業地產釋出，地上建物維護良好，可立即進駐投產，預計3月31日開標。

林口產業聚落工業土地，位於林口/龜山工四工業區，該案土地面積約4,800坪，預計分為2筆標售，面積分別約為1,400、3,300坪。負責此標案的高力國際董事洪煥哲表示，該區域廠商擴廠需求強勁，卻少有大面積土地釋出，此案尚未公開已有多組有需求之廠商表達評估意願。此案預計於3月推出，歡迎有需求之廠商先行洽詢。

內科杜拜金融大樓。圖／業者提供
內科杜拜金融大樓。圖／業者提供

建物標售

延伸閱讀

落袋為安？外商商仲：接獲多筆標售委託

3月5日安平迎古都馬拉松 組加油團、扮劍獅人偶迎選手

土耳其救難隊921曾救員林 員林官民回報百箱賑災物資

土耳其救難隊曾馳援921震災 彰化員林今「加倍奉還」

相關新聞

去年中華信評評等家數163家 台企籌資8成發行股票

中華信評今（21）日針對「信用評等在台灣的發展與多元應用」發表報告，中華信評表示，時至今日，間接金融依舊是台灣企業籌資的...

搶「星」商機 鐳洋攜中央大學打造立方衛星整測實驗室

搶攻太空商機，鐳洋科技今（21）日宣布，啟用桃園青埔太空研發中心，與國立中央大學攜手打造「立方衛星整測實驗室」，鐳洋董事...

北市蛋黃土地罕見釋出！天主教會賣地原因曝

北市開發土地難求，竟罕見出現完整產權土地。仲量聯行今（21）日表示，受財團法人天主教瑪利諾會委託，公開標售「台北市中山區...

全民瘋旅遊！momo富邦媒「旅遊商機」狂飆140%

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，隨國境開放、出遊及聚餐回復，年初至今站上「旅遊商機」直線狂飆...

商圈喜迎復甦商機 房仲：房東放軟後現在店家搶卡位

隨著國際觀光開放與國內疫情穩定，政府近日恢復港澳自由行，受疫情嚴重衝擊的觀光商圈，可望迎來新一波商機，房仲指出，近期店面...

小孩才吃棒棒糖？加倍佳如何攻陷酷哥靚女 翻轉形象讓營業額成長七倍？

疫情對糖果業界帶來極大影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦