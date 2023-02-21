傳產、製造業要賣地了？從北到南四筆標售案連發

經濟前景不明朗，今年才剛開春，就有多筆商用不動產標售案釋出。外商商仲高力國際近日陸續公告四筆標售案，包括內科杜拜國際金融大樓整層辦公室、台南市政特區面公園角地、彰化廠房及桃園龜山工業地。據悉，賣方分別有製造業、傳產業及外商等，專家推估，四筆標案總額共約40~50億元。

高力國際資本市場及投資服務部副董事總經理黃正忠表示，在瞬息萬變的大環境下，許多業主有意進行資產調節，先活化既有資產實現過去累積的獲利，再投入保值性佳或有穩定收益的物業。

內科「杜拜國際金融大樓」位在內科最精華的西湖段，稀有整層約545坪辦公物業釋出，近捷運西湖站，投資自用皆宜。黃正忠透露，此次標售條件合理，與其他內科待售或標售中的辦公室物件相較，可謂性價比最高之優質投資機會，因此已有多組投資人積極詢問，預計4月18日開標。

台南安平市政特區公園角地，土地面積近500坪，面對華平公園，雙面臨路且有65米大面寬，步行至運河僅約300公尺，為相當稀有之優質基地條件，適合住宅、飯店開發，且鄰近的安平遊艇港區以亞果遊艇、南仁湖二大集團領軍大舉投資遊艇碼頭、度假酒店、別墅、零售商場等綜合商業開發，區域長期持續看漲，預計3月30日開標。

彰化員林產業聚落之工業廠房，位於隱形冠軍大本營、全台最富員林產業聚落，距員林市區僅約5分鐘車程，交通條件及生活機能皆十分優越，土地面積約9,500坪、建物面積近6,800坪，為彰化地區稀有大面積工業地產釋出，地上建物維護良好，可立即進駐投產，預計3月31日開標。

林口產業聚落工業土地，位於林口/龜山工四工業區，該案土地面積約4,800坪，預計分為2筆標售，面積分別約為1,400、3,300坪。負責此標案的高力國際董事洪煥哲表示，該區域廠商擴廠需求強勁，卻少有大面積土地釋出，此案尚未公開已有多組有需求之廠商表達評估意願。此案預計於3月推出，歡迎有需求之廠商先行洽詢。