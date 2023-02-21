《突圍》上映 林懷民：年輕的另一個名字是「勇敢」

由104人力銀行拍攝的《突圍》紀錄片今（21）日上映，今年邀請雲門舞集創辦人林懷民拍攝，藉由雲門《薪傳》的背後點滴，重新詮釋Be A Giver新主張「值得尊敬的，不是你做什麼；而是把什麼，做到值得尊敬」。

104人力銀行指出，林懷民是台灣舞蹈界最具代表的人物之一，當他因為舞動台灣、享譽國際而贏得各界尊敬時，他反而更尊敬在背後默默成就雲門的小人物。他們是池上稻農、是學生志工、是計程車司機、甚至是高齡九十多歲現已仙逝的老榮民。

104人力銀行董事長楊基寬與林懷民攜手推出《突圍》紀錄片，共同向台灣社會傳達：當每一位職人都有「值得尊敬」的故事，已是對相同職務的工作者、或對他人，產生示範與激勵的美好幫助。

今日的首映會上，104人力銀行董事長楊基寬邀林懷民、片中多位值得尊敬的主角、以及平日即參與Be A Giver服務（如職涯診所、履歷診療室等）職場前輩共逾百人參與首映。紀錄片長19分鐘，透過雲門《薪傳》展現對大師、對小人物、對時代的尊敬和鼓舞，拍攝地點選在45年前《薪傳》首演的嘉義體育館。

已在2019年退休的林懷民回想1978年的《薪傳》，坦言當時沒有經驗，只有衝動帶著他走，「好像不做不行！自己攔不住自己的就去把它做掉了！但我想，年輕的可愛就在這裡，可能失敗、可能做錯，但是，你不能把自己關在觸發的那條線後面」。

2023年，雲門50歲，《薪傳》也45歲。林懷民回望半世紀之路，「我沒死，再來跳一次！」希望讓過去半世紀所培植出來的舞者有更大的空間。新世代沒有歷經台美斷交的時代苦難，怎麼演出？林懷民毫不擔心，「每一代的舞者、每一代的年輕人，都有他偉大的能力。這一代的年輕人也可以！相信自己，不要放棄，一定有突圍的可能。年輕的另一個名字就是『勇敢』。跌得頭破血流，也要站起來！安靜下來，你思考、你工作，每天都是突圍的好日子」。