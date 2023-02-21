取消刷卡消費門檻限制 台新銀2張神卡復活

台新銀今公布2023年2張神卡FlyGo卡及@GoGo卡的最新權益，因2021年祭出任務制，若當月未刷超過5000元門檻就只會有基本回饋，今公布最新的權益，取消原本的消費門檻，同時拉高回饋權益，原本的2張神卡將復活搶市占。

據台新銀公布的權益，將原本任務中要月刷5000元才有加碼回饋的門檻取消，只剩下使用數位帳單並以Richart帳戶自動扣繳信用卡帳款就有加碼回饋。

@GoGo卡在最新權益中，延續熱門5大網購「蝦皮、momo、Yahoo、PChome、Amazon」及4大行動支付「LINE Pay、全支付、台新Pay、全盈+Pay」加碼回饋，這次新增全聯「全支付」，皆有最高3.8%回饋，回饋額度提高至1000元。

FlyGo卡的旅遊交通最高5%回饋，囊括熱門航空「華航、長榮、星宇」、交通「高鐵、中油」到訂房(票)「雄獅、易遊網、可樂、Klook」，每月最高1500元加碼回饋額度，海外消費(含網購)最高3%回饋無上限，另為因應民眾旅遊行程增加，FlyGo卡也額外提供最高3000萬平安險，國內、國外行程皆享有保障。

台新銀也表示，考量到民眾消費力逐漸提升，雙狗卡卡友每月回饋的合計金額更升級至最高2500元。只要於2023年3月31日前新戶申辦，其回饋更達到最高10%，對新卡友與既有卡友來說都是大利多。