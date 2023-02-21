去年中華信評評等家數163家 台企籌資8成發行股票

中華信評今（21）日針對「信用評等在台灣的發展與多元應用」發表報告，中華信評表示，時至今日，間接金融依舊是台灣企業籌資的最主要方式，占比高達80%左右，直接金融僅約占20%，且仍是以股票發行為主，債劵發行在融資選項的排序上向來居末。

截至2022年12月31日為止，中華信評對外公布的評等總家數為163家，其中金融服務業共106家，約占總評等家數的65%，依個別金融次產業區分之為金控業13家、銀行業30家、保險業25家、證劵業15家，租賃及資產管理公司22家、票劵公司1家。

中華信評已公布的受評企業則有57家，占總評等家數的35%，產業遍及航運、塑化、鋼鐵、半導體、通信網路、生技醫療、電子零組件、電腦及周邊設備、油電燃氣、食品、纖維紡織、水泥、公營事業、房屋仲介及大樓租賃公司、風電及其他。

從評等結果角度切入，目前在中華信評的授評客戶中，評等等級在「twAAA」者共15家（約9%）、「twAA+」共 20 家（12%）、「twAA」33 家（20%）、「twAA-」32 家（20%）、「twA+」25 家（15%）、「twA」19家（12%）、「twA-」12 家（7%）、「twBBB+」6 家（4%）及「twBBB」1家（1%）。

中華信評觀察後亦發現，評等在「twA-」以上之客戶主要以政府支持公營機構以及金融機構與大型企業居多，在中華信評公布的57家企業評等中，共有42家為上市企業，其中發債家數為35家，比例達83%；非上市企業及公營機構共計15家，發債家數為8家，占比達53%。

若從債務發行屬性來看，中華信評企業受評客戶，近三年共有40家曾發行無擔保公司債，發行無擔保商業本票的有31家，而未透過信用評等進行籌資企業則有6家。此類企業在短期內並無實際發債需求，而是將中華信評提供的評等分析內容，當成對於公司財務體質進行健康檢查的工具，以及如何提升公司營運及財務現況的參考依據。