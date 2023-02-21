銀行力挺環團認養國有地 已贊助近500萬元

國產署積極推動媒合銀行贊助認養國有非公用邊際土地之環境保護團體，今（21）日擇定嘉義及台南地區認養案件，邀請贊助環保團體或合辦活動之銀行業者實地參訪，由認養人社團法人高雄野鳥學會及社團法人台灣黑面琵鷺保育學會協助現場導覽及解說（含賞鳥），以利銀行深入瞭解環保團體認養情形及成果，進一步評估籌編長期經費贊助環保團體，達成企業社會責任（CSR）及環境永續發展。

國產署2019年間訂定「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」以來，積極媒合環保團體認養國有邊際土地，環保團體除協助環境清潔及避免遭占用之基本巡管工作，並以扣合環境保育議題之物種保育或環境永續發展為工作主軸。

目前已簽訂認養契約有11案，土地面積1,941公頃，參與認養之環保團體八個（其中三個環保團體因時間或地點不同簽訂兩份契約），成績斐然。

為利環保團體能有穩健財務推動環境保護工作，擴大環保認養機制效益，國產署2022年9月23日舉辦「媒合公股及民營銀行贊助已認養國有非公用邊際土地之環保團體推動環境保育工作說明會」，期望銀行業者以贊助經費或合辦活動方式加入環保認養機制行列，共襄盛舉。

國產署表示，目前有九家銀行業者加入環保認養機制，提供之贊助金額合計達新臺幣488萬元，財政部並於今年1月16日舉辦成果發表會邀集環保團體、已贊助或與環保團體合作之銀行、金管會銀行局及國庫署與會，由部長莊翠雲主持並見證金融機構、環保團體、政府機關三方簽署環保宣言，期許三方協力合作，達成落實國土保育、穩健環團運作、綠色金融行庫與環境永續發展四贏。

國產署表示，為賡續推動政策擴散效益，新受理三件環保團體申請認養案件（位於台北市、新北市及宜蘭縣）均已完成審議，俟環保團體依審查委員意見完成修正認養計畫書等相關作業程序，預計4月上旬完成簽約事宜。

國產署將持續每半年主動篩選適宜國有土地資訊提供環保團體評估認養，也歡迎各環保團體向該署申請認養國有土地，期望以公私協力方式，共同為環境生態保育付出心力，達成環境永續經營的願景。