搶「星」商機 鐳洋攜中央大學打造立方衛星整測實驗室

搶攻太空商機，鐳洋科技今（21）日宣布，啟用桃園青埔太空研發中心，與國立中央大學攜手打造「立方衛星整測實驗室」，鐳洋董事長王奕翔表示，台廠在 PCB、衛星天線、航太零組件上占有一定優勢，透過整測實驗室的啟用，將深化國人自製立方衛星產業鏈間的合作。

近來SpaceX 與 OneWeb 加速商用衛星布建，加上俄烏戰爭，低軌衛星應用受到各國重視。市調機構 TrendForce 預估，低軌衛星商機可期，帶動 2023 年全球衛星產業產值高達 3,083 億美元；摩根士丹利更預估，全球太空經濟 2040 年將超過 1 兆美元。

根據 Allied Market Research 近期發布的立方衛星（CubeSat）市場報告指出，2019年全球CubeSat 市值為 2.1 億美元， 預計 2027 年將上看 4.9 億美元，年複合成長率超過 15%，因此鐳洋與中央大學優先布建「立方衛星整測實驗室」。

鐳洋技術長周瑞宏指出，立方衛星整測實驗室具備千級無塵室規格，最大落塵量控制在每 1 立方英呎大於 0.5μm 粒徑的particle 低於 1,000 顆，能保持室內的溫濕度、潔淨度及環境壓力，使衛星處於最佳組裝狀態。

國立中央大學校長周景揚表示，太空科學是中央大學相當重要的研究領域，中央大學擁有太空科學與工程學系、太空科學與科技研究中心、太空與遙測研究中心，期望透過產官學間的緊密合作，加速國內精進自行研發能力，以及發射衛星酬載與立方衛星，創造三贏局面。

除了產業發展，為加速台灣衛星自製能力及長期人才培育，鐳洋與中央大學也簽訂產學合作意向書，共同培育高階太空科技人才，提供展示教學環境及優先實習機會，加速人才即戰力，並協助促進桃園航空太空城發展。

鐳洋為天線設計及射頻測試廠商，專注開發低軌衛星地面接收站與通訊酬載系統的陣列天線，2021年獲工業局 B5G 主題式研發計畫，偕同明泰（3380）、台燿（6274）、金像電（2368），以聯盟形式共同爭取國際訂單。