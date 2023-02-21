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北市蛋黃土地罕見釋出！天主教會賣地原因曝

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市中山區吉林路14巷3號及其坐落基地。圖／仲量聯行提供
台北市中山區吉林路14巷3號及其坐落基地。圖／仲量聯行提供

北市開發土地難求，竟罕見出現完整產權土地。仲量聯行今（21）日表示，受財團法人天主教瑪利諾會委託，公開標售「台北市中山區吉林路14巷3號及其坐落基地」，該標的為天主教瑪利諾會台北會館，基地面積153.37坪，使用分區第三種住宅區，屋齡已屆50年，符合申請危老獎勵之資格，預計3月20日開標。專家估，該案基地方正，臨路條件佳，若建商入手可立即開發，降低開發整合成本，以區域行情來看，改建住宅後單價可超越百萬元。

仲量聯行表示，教會因考量修繕維護費用龐大且近年神父均居住於中部地區，基於經費及服務區域考量決議處分。此案位處台北市核心地段，步行5分鐘可達雙捷運松江南京站，交通便捷，推案增值潛力高，為蛋黃區難得一見完整產權土地。

全台住宅交易量微幅修正，惟蛋黃區不動產價格仍不受影響，土地價格持續創新高，隨著台北市蛋黃區幾乎無可開發之土地，鄰近捷運松江南京、南京復興站周邊之老舊住宅及商辦已成為建商卡位重點。

據資料，像是去年11月安宏股份有限公司，以6.28億元買進明台產物保險在吉林路的整棟商辦大樓，換算土地單坪價格約為373萬元，據悉，未來將開發優質住宅，顯示各大建商仍持續看好北市核心住宅市場。

仲量聯行指出，基地位於松江南京商圈，區域內規劃有吉林、松江、伊通等公園綠地，以及長春國小、長安國小、長安國中等優質學區。松江南京商圈內推出的預售及新成屋多以都更、危老為主，標的幾步之遙的完銷個案「序東騰」高樓層實價登錄高達每坪148萬元，標的未來推案成交單價可期。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，標的坐落15米靜巷，擁雙捷運便捷交通優勢，散步可到林森公園、華山藝文特區，居住環境宜人。地上建物已達危老申請屋齡，可申請超過35%容積獎勵，標的周邊都更、危老案陸續完工，鄰里建築景觀將呈現全新樣態。

建商 捷運 都更 北市

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