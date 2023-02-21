全民瘋旅遊！momo富邦媒「旅遊商機」狂飆140%

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，隨國境開放、出遊及聚餐回復，年初至今站上「旅遊商機」直線狂飆，買氣較去年同期成長逾140%。為讓消費者划算便利安排行程，momo線上旅展《2023玩轉世界》動員中，精選國外自由行、國外團體行、國內住宿、美食餐券、spa按摩等5折起，30家銀行再享最高20%回饋。

momo根據銷售觀察，迫不及待規劃出國旅遊的消費者中，7成選擇踏上「自由行」，不僅時間彈性自主，喜好的景點與行程都能隨心加入，其中又以鄰近的「日本」及「韓國」壓倒性勝出，為國境開放後首飛選擇。寶島風光別具魅力，國內旅遊熱潮也持續延燒，春暖花開「宜花東區域」最夯，親子行程、花季住宿、景區飯店、溫泉旅宿等為熱門選擇。

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