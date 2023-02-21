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全民瘋旅遊！momo富邦媒「旅遊商機」狂飆140%

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，隨國境開放、出遊及聚餐回復，年初至今站上「旅遊商機」直線狂飆，買氣較去年同期成長逾140%。圖／富邦媒提供
台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，隨國境開放、出遊及聚餐回復，年初至今站上「旅遊商機」直線狂飆，買氣較去年同期成長逾140%。圖／富邦媒提供

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，隨國境開放、出遊及聚餐回復，年初至今站上「旅遊商機」直線狂飆，買氣較去年同期成長逾140%。為讓消費者划算便利安排行程，momo線上旅展《2023玩轉世界》動員中，精選國外自由行、國外團體行、國內住宿、美食餐券、spa按摩等5折起，30家銀行再享最高20%回饋。

momo根據銷售觀察，迫不及待規劃出國旅遊的消費者中，7成選擇踏上「自由行」，不僅時間彈性自主，喜好的景點與行程都能隨心加入，其中又以鄰近的「日本」及「韓國」壓倒性勝出，為國境開放後首飛選擇。寶島風光別具魅力，國內旅遊熱潮也持續延燒，春暖花開「宜花東區域」最夯，親子行程、花季住宿、景區飯店、溫泉旅宿等為熱門選擇。

momo推薦「樂桃大阪自由行五日」，早去晚回的航班，加上離地鐵站步行3分鐘的飯店，能有充裕時間感受當地風情，限時優惠價15,499元起，限量名額盡快卡位；懶人出遊必選跟團五日行程「釜山鎮海賞櫻去」，韓國最大賞櫻盛典浪漫氛圍拉滿，還有旅韓不可少的汗蒸幕、韓服體驗、時尚血拚區等一次跑透透，季節限定價11,900元起(另加稅金4,000元)，4月連假也可加價出發。

國內賞櫻季也不容錯過，奢華之旅激推「華山觀止虫二行館一泊二食」，活動價5,980元起，平日入住再享免費房型升等；慢旅行首選「泰安觀止雙人觀星情房一泊三食」，賞花、泡湯雙享受，限量優惠價8,188元起；親子放電夯「日月潭瑞居渡假飯店2大2小一泊一食」，加贈九族文化村門票2張，只要3,188元起。搶先卡位熱氣球嘉年華必選「娜路彎銀河酒店豪華四人房3天2夜」，戶外泳池、spa池等設施自由使用，超值價5,699元起。

momo

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