商圈喜迎復甦商機 房仲：房東放軟後現在店家搶卡位

隨著國際觀光開放與國內疫情穩定，政府近日恢復港澳自由行，受疫情嚴重衝擊的觀光商圈，可望迎來新一波商機，房仲指出，近期店面市場詢問度明顯增加，西門町空置的店面也陸續有新的承租方進入，正在趕工裝修當中。

根據捷運站每日進出人次統計，西門町今年1月平均每日出站人數為5.76萬元，較去年同期的每日4.6萬人明顯復甦，漸接近2021年1月的平均每日5.9萬人的水準，但距離2020年1月每日平均7.5萬人仍有段差距。

觀察近半年西門町租金，單坪5000元以上租金的實價揭露就有5筆，包括峨嵋街月租25萬，單坪租金8783元，西寧南路50巷7號，月租10萬，單坪8264元，最高租金則是西寧南路147號整棟，月租33萬，每坪6833元，近日還有徒步區一間6坪店面，受疫情衝擊空置了2年，近期也以每坪1萬元順利出租。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波西門町的景氣榮景，是在陸客觀光還很暢旺的時候，在疫情爆發前，其實西門町就已經走下坡，不過商圈經歷調整與租金修正，今年在觀光逐漸開放後，終於見到一絲曙光，關店潮最嚴峻的時間已過，雖然現在還處於店求人的階段，但未來一旦人潮明顯回籠，空置店面去化後，又可能回到人求店的熱絡景象，不過要回到過往盛況，可能陸客還是重要關鍵。

信義全球資產公司主任林廷宇表示，現在西門町店面每天都有人問，詢問度是近2年最熱的時候，西門町雖然夾娃娃機店退燒，不過近期大頭貼機器又掀起一股熱潮，同時受疫情衝擊的伴手禮店，也看到陸續重新卡位的跡象，現在西門町還有些空置店面，租金修正過後，想要卡位的租客詢問度很高，目前還是有逢低承租的機會，未來若等到店家生意回來，房東也會感受到景氣回升，屆時可能租金要洽談就會有點難度。