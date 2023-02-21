快訊

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

機密訪問烏克蘭：突顯「勇敢拜登」與「懦弱普亭」？

商圈喜迎復甦商機 房仲：房東放軟後現在店家搶卡位

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
西門町空置的店面近期陸續有新的承租方進入，正在趕工裝修當中。圖／信義房屋提供
西門町空置的店面近期陸續有新的承租方進入，正在趕工裝修當中。圖／信義房屋提供

隨著國際觀光開放與國內疫情穩定，政府近日恢復港澳自由行，受疫情嚴重衝擊的觀光商圈，可望迎來新一波商機，房仲指出，近期店面市場詢問度明顯增加，西門町空置的店面也陸續有新的承租方進入，正在趕工裝修當中。

根據捷運站每日進出人次統計，西門町今年1月平均每日出站人數為5.76萬元，較去年同期的每日4.6萬人明顯復甦，漸接近2021年1月的平均每日5.9萬人的水準，但距離2020年1月每日平均7.5萬人仍有段差距。

觀察近半年西門町租金，單坪5000元以上租金的實價揭露就有5筆，包括峨嵋街月租25萬，單坪租金8783元，西寧南路50巷7號，月租10萬，單坪8264元，最高租金則是西寧南路147號整棟，月租33萬，每坪6833元，近日還有徒步區一間6坪店面，受疫情衝擊空置了2年，近期也以每坪1萬元順利出租。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波西門町的景氣榮景，是在陸客觀光還很暢旺的時候，在疫情爆發前，其實西門町就已經走下坡，不過商圈經歷調整與租金修正，今年在觀光逐漸開放後，終於見到一絲曙光，關店潮最嚴峻的時間已過，雖然現在還處於店求人的階段，但未來一旦人潮明顯回籠，空置店面去化後，又可能回到人求店的熱絡景象，不過要回到過往盛況，可能陸客還是重要關鍵。

信義全球資產公司主任林廷宇表示，現在西門町店面每天都有人問，詢問度是近2年最熱的時候，西門町雖然夾娃娃機店退燒，不過近期大頭貼機器又掀起一股熱潮，同時受疫情衝擊的伴手禮店，也看到陸續重新卡位的跡象，現在西門町還有些空置店面，租金修正過後，想要卡位的租客詢問度很高，目前還是有逢低承租的機會，未來若等到店家生意回來，房東也會感受到景氣回升，屆時可能租金要洽談就會有點難度。

租金 房仲 西門町

延伸閱讀

跌不下來？新莊預售開價跳上8字頭 房仲曝三大原因支撐

隋棠鄰居控訴「小蝦米對抗大鯨魚」　律師直言：名人其實很脆弱

「房子是我賣給隋棠的」　房仲還原賣房始末 7點親解紛爭疑雲

房仲揭A先生前屋主「10年沒反映噪音」 揭隋棠入住前內幕：樓下很有名

相關新聞

小孩才吃棒棒糖？加倍佳如何攻陷酷哥靚女 翻轉形象讓營業額成長七倍？

疫情對糖果業界帶來極大影響。

月付186元喝日本煎茶！彷彿親訪各地職人茶坊 什麼樣的「茗茶訂閱制」續約率高達94%？

企業在設計陳列在商店內的包裝時，通常思考的重點之一是要比競爭對手的商品更吸引人。

商圈喜迎復甦商機 房仲：房東放軟後現在店家搶卡位

隨著國際觀光開放與國內疫情穩定，政府近日恢復港澳自由行，受疫情嚴重衝擊的觀光商圈，可望迎來新一波商機，房仲指出，近期店面...

風向球變了？北市公寓、大樓房價續揚 僅小宅下跌

北市地政局今（21）日發布最新一期實價登錄量價動態，2022年11月實價登錄交易件數763件，月增0.13%、年減23....

落袋為安？外商商仲：接獲多筆標售委託

外商商仲高力國際近日公告四筆標售案，從北到南、產品類型涵蓋辦公室、廠房、建地、工業土地。高力國際資本市場及投資服務部副董...

高雄指名度最高國宅 前屋主持有5個月轉手增值220萬元

據實價登錄，位於岡山的「勵志新城」是目前高雄市指名度最高的國宅社區，去年5月成交一筆5樓戶，總價1180萬元，每坪19....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦