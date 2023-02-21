史上第一次！新人登上南極大陸見證永恆的愛

提到最特別的婚禮和蜜月地點，你會想到哪裡？是浪漫的島嶼、中世紀的歐洲還是奢華的杜拜？這些都不夠稀奇，因為元本旅遊和非常婚禮聯手推出「橫跨地球的愛情見證」企劃，預計在2023年12月，帶領三對新人，登上全球最新、最奢華的日月合朔號郵輪，舉辦由船長證婚的南極婚禮，並且登上南極大陸拍攝愛的見證，新人還可以參與極地跳水，在南冰洋中見證永恆的愛。

疫情三年期間，很多結婚的新人沒辦法正常舉辦婚宴，更不用說好好出國度蜜月，在與疫情共存之際，不少新人都絞盡腦汁，思考如何彌補這份缺憾。專注服務高端客群的元本旅遊與20年來協助超過上萬對新人的非常婚禮網站攜手共同推出「橫跨地球的愛情見證」企劃，帶領新人搭乘郵輪到南極，希望幫新人留下永恆的回憶。

元本旅遊董事長游國珍表示：經過三年疫情，高端客群加速實現夢想清單、聚焦深度旅遊的趨勢相當明顯。元本旅遊特別為過去三年無法好好度蜜月的新人規劃南極婚禮專案，將缺憾轉變成為永恆的回憶。

元本旅遊將安排日月合朔號停泊在南冰洋時，以南極大陸為背景，在船頭甲板舉辦婚禮，由船長證婚，新人們接受親朋好友、船員和全體賓客的祝福，並由船上的攝影師拍照留念。婚禮儀式結束後，移師到室內宴會廳舉辦雞尾酒宴。

另外，登陸南極大陸後，將由船上攝影師拍攝婚紗（簡易版）留念。元本旅遊也將特別安排新人搭乘直升機（天候狀況允許之下），由空中鳥瞰南極大陸，欣賞極地風光。並且可以讓新人以他們想穿的服飾，進行Polar Plunge（極地跳水，會頒發證書），船上攝影師拍照留念。

非常婚禮執行長曾智煒指出，非常婚禮社群累積了數萬篇婚禮評價，每位新娘子從小就有自己婚禮的夢幻場景，可是在三年疫情期間，許多新人的婚禮蜜月都從簡。為了一起彌補這份遺憾，非常婚禮網站特別和元本旅遊合作推出「橫跨地球的愛情見證」南極日月合朔號蜜月活動。

活動內容包含：婚前，非常婚禮將提供價值10萬以上的頂級中式及西式婚顧雙服務。婚後，將會安排登記婚紗照一次及贈送新婚生活好夥伴-法國精品鑄鐵鍋一只。讓每組新人在婚後都能時尚料理大小「美味回憶」。

由於南極婚禮專案僅限三對新人參與，想要留下永恆的回憶、得到元本旅遊和非常婚禮準備的大禮包，須於3月31日前預定南極行程，團費每人80萬9,000元起，住宿頂級豪華套房。