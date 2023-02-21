史上第一次！新人登上南極大陸見證永恆的愛
提到最特別的婚禮和蜜月地點，你會想到哪裡？是浪漫的島嶼、中世紀的歐洲還是奢華的杜拜？這些都不夠稀奇，因為元本旅遊和非常婚禮聯手推出「橫跨地球的愛情見證」企劃，預計在2023年12月，帶領三對新人，登上全球最新、最奢華的日月合朔號郵輪，舉辦由船長證婚的南極婚禮，並且登上南極大陸拍攝愛的見證，新人還可以參與極地跳水，在南冰洋中見證永恆的愛。
疫情三年期間，很多結婚的新人沒辦法正常舉辦婚宴，更不用說好好出國度蜜月，在與疫情共存之際，不少新人都絞盡腦汁，思考如何彌補這份缺憾。專注服務高端客群的元本旅遊與20年來協助超過上萬對新人的非常婚禮網站攜手共同推出「橫跨地球的愛情見證」企劃，帶領新人搭乘郵輪到南極，希望幫新人留下永恆的回憶。
元本旅遊董事長游國珍表示：經過三年疫情，高端客群加速實現夢想清單、聚焦深度旅遊的趨勢相當明顯。元本旅遊特別為過去三年無法好好度蜜月的新人規劃南極婚禮專案，將缺憾轉變成為永恆的回憶。
元本旅遊將安排日月合朔號停泊在南冰洋時，以南極大陸為背景，在船頭甲板舉辦婚禮，由船長證婚，新人們接受親朋好友、船員和全體賓客的祝福，並由船上的攝影師拍照留念。婚禮儀式結束後，移師到室內宴會廳舉辦雞尾酒宴。
另外，登陸南極大陸後，將由船上攝影師拍攝婚紗（簡易版）留念。元本旅遊也將特別安排新人搭乘直升機（天候狀況允許之下），由空中鳥瞰南極大陸，欣賞極地風光。並且可以讓新人以他們想穿的服飾，進行Polar Plunge（極地跳水，會頒發證書），船上攝影師拍照留念。
非常婚禮執行長曾智煒指出，非常婚禮社群累積了數萬篇婚禮評價，每位新娘子從小就有自己婚禮的夢幻場景，可是在三年疫情期間，許多新人的婚禮蜜月都從簡。為了一起彌補這份遺憾，非常婚禮網站特別和元本旅遊合作推出「橫跨地球的愛情見證」南極日月合朔號蜜月活動。
活動內容包含：婚前，非常婚禮將提供價值10萬以上的頂級中式及西式婚顧雙服務。婚後，將會安排登記婚紗照一次及贈送新婚生活好夥伴-法國精品鑄鐵鍋一只。讓每組新人在婚後都能時尚料理大小「美味回憶」。
由於南極婚禮專案僅限三對新人參與，想要留下永恆的回憶、得到元本旅遊和非常婚禮準備的大禮包，須於3月31日前預定南極行程，團費每人80萬9,000元起，住宿頂級豪華套房。
除了南極行程之外，專注服務高端客群的元本旅遊另外還規劃了剛剛獲得日本觀光局發現心日本優秀獎肯定的日本銀河鐵道之旅、深入體驗日本東北四大祭的祭典饗宴。同時，元本旅遊是台灣中南美出團率最高的業者，當然也少不了出團日期已經安排到明年上半年的秘魯、推出15小時就成團的墨西哥亡靈節、甫獲世界杯足球冠軍的阿根廷深度之旅。蜜月旅行不可或缺的歐洲也有巴黎深度甜食浪漫之旅以及德比荷櫻花鬱金香雙花季行程，歡迎想要體驗各種不同蜜月感受的新婚夫妻上網參考。
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