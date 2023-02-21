教會釋出北市蛋黃危老土地 商仲：難得一見

仲量聯行表示，受財團法人天主教瑪利諾會委託，公開標售台北市中山區吉林路14巷3號及其坐落基地，該標的為天主教瑪利諾會台北會館，教會考量修繕維護費用龐大且近年神父均居住於中部地區，基於經費及服務區域考量決議處分。

標的基地面積153.37坪，使用分區為第三種住宅區，屋齡已50年，符合申請危老獎勵之資格。此基地位處台北市核心地段，步行5分鐘可達雙捷運松江南京站，交通便捷，推案增值潛力高，為蛋黃區難得一見完整產權土地，底價一坪不到300萬，將於3月20日開標。

仲量聯行表示，全台住宅交易量微幅修正，但蛋黃區價格仍不受影響，土地價格持續創新高。隨著台北市蛋黃區幾乎無可開發之土地，鄰近捷運松江南京、南京復興站周邊之老舊住宅及商辦已成為建商卡位重點。

去年11月，安宏股份有限公司以6.28億元買進明台產物保險在吉林路的整棟商辦大樓，換算土地單坪價格約為373萬元即為一例，據悉未來將開發優質住宅，顯示各大建商仍持續看好北市核心住宅市場。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，此次公開標售基地位於松江南京商圈，區域內有吉林、松江、伊通等公園，以及國小、國中學區，區內預售及新成屋以都更、危老為主，標的幾步之遙的完銷個案序東騰實價登錄可達148萬/坪，標的未來推案成交單價可期。

吳瑤華表示，標的地上建物已達危老申請屋齡，可申請超過35%容積獎勵，近年台北市土地供給稀有，本案為北市核心區域難得單一產權土地，且基地方正，臨路條件佳，若建商入手可立即開發，降低開發整合成本。