高雄指名度最高國宅 屋主持有5個月獲利220萬

東森房屋表示，位於岡山的「勵志新城」是目前高雄市指名度最高的國宅社區，依據實價登錄揭露，「勵志新城」一間5樓戶，屋主於2021年12月以總價960萬購入，並於次年5月以總價1180萬售出，僅持有5個月就大賺220萬離場，獲利高達22%。

東森房屋岡山美美勵志新城國宅加盟店襄理楊美觀表示，受惠於科技題材的發酵，岡山房市交易量能快速升溫，受惠於科技題材的發酵，岡山房市交易量能快速升溫，高CP值的優勢成為不少年輕族群的購屋首選，身價水漲船高。

楊美觀指出，勵志新城是岡山市中心最具指標性的大樓社區，鄰近岡山火車站、岡山捷運站，生活採買、交通出行都很方便，社區大多規劃為中大坪數的三至四房產品，居住空間舒適。

伴隨岡山房市極速升溫，「勵志新城」的平均房價也從一兩年前的每坪12~15萬元上下，快速上漲到目前每坪18~20萬上下，但與周遭動輒2~3字頭的新建案相比，「勵志新城」CP值仍然很高。

上述提到的交易個案位於「勵志新城」乙區，乙區緊鄰岡山河堤公園，室內坪數也相對較大，房價會比甲區稍貴一些，以目前的行情來看，本案以每坪19.2萬元的單價成交，交易價格在合理範圍內，尤其個案還附帶平面車位，價值性也會更高。

楊美觀表示，岡山最近幾年的高速發展，87期重劃區、樂購廣場、秀泰影城、高醫岡山分院、捷運岡山路竹延伸線等大型項目規劃都為岡山房市發展增添了不少能見度，持續吸引橋頭科學園區、路竹科學園區的年輕新貴定居岡山。

目前岡山最熱銷的產品類型主要有兩類，一類是總價落在1000~1600萬左右的中古透天，買方多為有一定經濟實力的購屋族，另一類是包括「勵志新城」在內的中古大樓華廈，這類物件總價親民，人手門檻更低，是小資族、首購族的首選標的。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，在眾多利多因素的加持下，岡山房市有發展空間，不過短期內受房市黑天鵝干擾，岡山區的房市交易量能出現下滑的跡象，建議購屋民眾應積極留意市場動態，盡量減少投資置產的部分，避免買在高點，增加日後轉手難度。