全台15大打炒房重災區出爐 看到房價好傻眼

在政府打炒房、升息等利空籠罩下，投資客縮手，自住客也轉向觀望，591實價登錄統計指出，七都有15個行政區2022年交易量相較2021年出現腰斬狀況，其中又以新竹縣新埔鎮交易量下跌逾7成，全台最多。

不過房價並未隨交易量走跌，反而全數持續上揚，其中高雄市橋頭去年交易量縮53%，房價逆勢上漲43%，新竹新埔交易慘跌7成，房價也大漲39%，價量背離之嚴重，令人傻眼。

根據統計，2022年七都行政區交易量跌幅最深的就是新竹縣新埔鎮，全年交易件數僅136件，較前年下滑逾7成。新竹去年在房市利空下，投資客紛紛撤離，連北區與竹北等蛋黃區去年交易量都僅剩一半。

不過仰賴財力雄厚的竹科客守住價格，新竹成交單價表現仍亮眼，與前年相比還有2~4成增幅，尤其竹北平均單價已漲破4字頭，一旁的新埔也受外溢效應影響，不少新建案集中在田新重劃區內，整區房價已逼近3字頭。

交易量跌幅第二名的行政區為台中梧棲，位於梧棲的台中港重劃區因往返中科便利，加上1字頭親民房價，先前吸引不少中科新貴與大量投資客，然而在去年房市景氣反轉，且區域生活機能尚未成熟下，賣壓漸漸浮現、去化速度放緩，成交大減56%。

第三名則為台南市新市區，台南近年受惠於台積電於南科擴廠，替該區房市注入活水，尤其鄰近南科的新市房價更是吵得沸沸揚揚，去年成交單價漲幅超過2成，攀升至26.5萬元，也讓不少買方追價意願降低，造成新市去年交易量較前年萎縮5成以上，僅百餘件。

台中另一上榜的行政區就是排名第四的烏日，烏日高鐵特區挾帶三鐵交通路網以及高鐵娛樂購物城等重大投資案的優勢，同樣也是建商積極搶進的兵家必爭之地，但去年在逼近3字頭的房價高點盤整，相比2021年成交量破千件，2022年交易量明顯放緩。

第五名則是雙北唯一入榜的區域─鶯歌區，鶯歌為雙北房價相對較低的區段，過去由於區域內鳳鳴重劃區加上捷運三鶯線題材而價量齊揚，然而區域利多已發酵，加上房市反轉，買方轉往觀望，去年交易量僅426件。

第六為高雄市橋頭區，高雄房市近年也受惠科技園區議題帶動，尤其台積電於楠梓設廠，將與周邊的橋頭科學園區、仁武產業園串聯成半導體S廊帶，為高雄重大建設規劃，帶動橋頭、楠梓、仁武2022年房價漲幅皆超過1成，橋頭甚至成長逾4成。

不過2022年下半年隨著經濟下行、科技業退燒，投資客縮手，該區去年成交量與前年相比直接腰斬。

至於台南上榜的還有歸仁區與相鄰的仁德區，歸仁有高鐵行經還有沙崙智慧綠能科學城以及三井OUTLET進駐，仁德則因緊鄰東區且有捷運藍線議題，過去兩區域因房價基期低、建設題材豐富，吸引投資買盤，去年成交單價已突破2字頭，但在房市利空不斷，買氣降溫下，成交量僅剩前年的一半。

高雄上榜的還有鼓山區及鳥松區，兩區皆以高價住宅著稱，鼓山區內有農十六及美術館兩大豪宅特區，鳥松區澄清湖周邊多規劃大坪數景觀豪宅或是透天別墅，此類高總價產品，2022年不僅遇上景氣反轉，又加上國際情勢緊張，交易量率先反映。