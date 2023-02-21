3轉折…從信任到唱反調 陳敏薰：對泰山詹家慼心

泰山經營權大戰持續過招，泰山的獨立董事陳敏薰、杜英達昨天舉行記者會，強調獨董不是橡皮圖章，不屬於任何陣營，泰山公司派不理會獨董、內控有重大缺失，改革勢在必行。而陳敏薰原本是由公司派所提名，為何現在唱反調？陳則自曝，原先同意處分全家股票，後來有三個轉折，讓她覺得被欺瞞，對泰山詹家人也從完全信任，到已經「慼心」。

陳苦笑說，她這獨董做得很「落漆」，實在愧對股東，多次溝通無效後，只好發動在三月十六日召開股東臨時會改選董事。

泰山：不要讓股東寒心

對於陳、杜兩人昨天的動作，泰山發表五點聲明，表示兩人召集的股東臨時會，非為公司利益且不具必要性，建議兩人執行職務時，將公司及全體股東最大利益放在心中，勿再任意濫權，甚至信口雌黃，干擾公司業務的執行及運作，令五萬多名泰山股東甚感寒心。

針對獨董發動開股臨會，公司派已向商業法院聲請假處分，希望法院裁定股臨會不准開，公司派認為，法院通過假處分的機率不低，因為前年底泰山才改選董事，不見得有必要提前改選；雙方雖然股權有段差距，但只要爭取到時間、以拖待變，也許就會有變數。

泰山經營權爆發以來，陳敏薰昨天首度公開露面。她說，很多人把她歸類為公司派獨董，其實她是改選前一晚，才接獲現任董事長詹景超邀請，基於多年情誼才同意，對自己的期許則是莫忘獨董的初衷。

陳敏薰指出，她因信任現今經營團隊的判斷，及當時有許多專業律師在場，所以同意處分全家股票，但後來發生三件事讓她心境轉折，連連打上疑惑的問號。第一是去年十二月二日董事會通過決議處分全家股票，十二月五日她從媒體報導才知道上午九時剛開盤六十多秒，公司就火速賣掉多數全家持股。第二，她詢問董事長詹景超股票賣給誰？詹回說「不知道」，自己心想這是八十億耶。第三是收到主管機關函文，才知道處分其實經過董事長口頭指示下單。

「我很確定自己被欺瞞了。」陳說，她雖認識很多詹家人，但多次溝通無效後，也從完全信任，到已經「慼心」，不能再放任公司派種種不法行徑。此外，雖然詹家人也有找她懇談，試圖說服她改變想法，「還要我不要怕黑道，但我只回：『從沒有人威脅過我，我也不認識龍邦老闆朱國榮先生。』」

杜英達則認為，股臨會一定能如期召開，若被裁定不准開，也會有備案。但八十億元要怎麼運用，獨董都拿不到相關資料，應盡快幫股東釐清真相。