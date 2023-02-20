全福生技新團隊就位 武田藥品前副總裁徐文祺任總座

全福生技（6885）今(20)日召開法說會，介紹新任總經理徐文祺在內四位高階主管的黃金陣容。徐文祺表示，今年公司首要目標是擴大國際布局，並加速乾眼症新藥BRM421三期臨床試驗及國際授權，以及開啟神經性角膜炎孤兒藥BRM424二期臨床規劃。

全福生技董事會日前通過新經營團隊人事任命案，延攬前日本武田藥品全球藥物代謝及藥物動力部門副總裁徐文祺返台擔任總經理，原總經理簡海珊改任副董事長兼國際策略長，專注拓展全福的海外市場，朝成為國際級藥廠布局。

全福生技表示，徐文祺過去除了曾任武田藥品副總裁之外，也曾任職必治妥施貴寶（BMS）藥廠二十餘年，參與開發過的藥物逾15項，並負責超過百項新藥產品的IND申請。徐文祺是康乃狄克大學藥劑學博士，專長在藥物代謝及藥物動力學，擁有超過三十年的產業經驗，涵蓋新藥研發之臨床前、臨床及上市後各階段，是業界少數具備完整新藥開發資歷的領導人才。

此外，全福生技研發長由李文機續任，繼續帶領研發團隊實現PDSP技術平台的價值，並引進新技術強化全福產品線；最後，更邀請原生華科高階主管郭美慧加入全福擔任營運長。

全福生技今年的營運重點，除了推進乾眼症新藥BRM421臨床試驗與授權外，另一項是治療神經營養性角膜炎（NK）新藥BRM424，目標今年啟動二期臨床試驗。全福生技的BRM421與BRM424兩項同成分、不同適應症新藥，都是運用色素衍生上皮因子胜肽技術平台（PDSP）開發而成。

簡海珊表示，BRM424去年底已取得美國食品藥物管理局（FDA）孤兒藥資格認定 (ODD)，未來可獲得更多行政協助、臨床研發費用補助、免除新藥申請規費與減稅、加速審查及巿場專賣保護期等優惠措施，新藥上市後也將享有七年的美國巿場專賣獨佔權。

全福生技表示，BRM424正與委託臨床機構（CRO）討論二期臨床試驗設計方向，由於屬於罕見疾病、收案不易，初步規劃受試者約 10 人，目標今年展開試驗。

全福生技董事長林羣表示，目前不僅高階主管是黃金陣容，生技業新生代的後起之秀，也在全福的延攬及培育之下，集結成為執行的主力，包含負責專案管理部門，有長達15年專案管理經驗，曾任台灣東洋（4105）藥品及台灣微脂體專案經理的張惠玲副總；負責營運管理部門，去年從美國海歸，曾任Regeneron法規高階主管有超過20年法規經驗的林舒悅副總；負責商業發展部門，同時有研發及商發背景，曾在美國Genentech任職，有超過10年業界經驗的陳怡君博士；以及負責財務會計部門，前美時製藥（1795）、太景生技的財會主管，在業界有超過25年財稅經驗的顏佳霓副總，皆是一時之選，合作無間地執行全福接下來的各階段性里程碑。