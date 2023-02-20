快訊

東港「昇豐128號」鮪釣漁船太平洋公海失聯 各方搜救中

北市衛生局長終於找到人 懸缺近2個月由「他」接任

玉山金股利出爐「現金殖利率不到1％」 啟動160億元現增案

千萬筆台灣人電話資料曾外洩 成為「詐騙起手式」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技（TrustTech）領導品牌Gogolook（走著瞧）發布〈2022年度詐騙報告：個資外洩篇〉。Gogolook推估，約1,040萬人、6成台灣人電話號碼曾遭外洩，堪稱「詐騙起手式」，台灣人最容易外洩的個資，首推登入密碼、電話號碼、姓名。

Gogolook與刑事局、國際數位風險保護服務供應商Constella Intelligence共同調查亞洲市場個資外洩情勢。Gogolook指出，個資外洩是詐騙集團掌握民眾聯繫方式進而展開詐騙攻擊的關鍵第一步，常見大規模外洩的多為企業或政府資料庫遭駭，零星事件則是民眾誤入釣魚網站、陌生問卷表單，甚至是心理測驗遊戲中填寫個人資訊等場景所造成。

Gogolook與國際數位風險保護服務供應商Constella Intelligence合作，針對包含台灣在內的數個主要市場進行電話號碼外洩程度調查。根據調查結果顯示，馬來西亞以73%的電話號碼外洩率最為嚴峻，台灣則以65％居次，日本也有高達56%的外洩率。根據我國戶政司統計，20歲至65歲人口約1,600萬人為推估，全台約有1,040萬人的手機號碼資訊遭到外洩與惡意兜售，更加凸顯通訊防詐與安裝Whoscall的重要性。

根據調查，台灣、泰國、馬來西亞前三名高頻外洩個資皆為登入密碼、電話號碼、姓名，而國籍、Email、地址、出生年月日則位居四到七名，日本、韓國的好發外洩個資則為姓名、登入密碼、電話號碼。

舉例不同個資外洩後的風險情境，登入密碼的外洩可能造成網銀帳號遭盜取、失去社群帳號控制權等；當詐騙集團掌握民眾的姓名與電話號碼，甚至是付款、購物紀錄，便能輕易的展開詐騙電話與簡訊攻勢；若是姓名與地址遭到外洩，就要小心「包裹貨到付款詐騙」隨時上門了，鼓勵民眾多加利用線上服務的二階段認證、定期更換高強度密碼，以及透過Whoscall辨識陌生電話與簡訊。

詐騙集團 馬來西亞 日本

延伸閱讀

健保詐騙有新招！話術內行卻被藥局識破

小心個資詐騙 調查：65%台灣人手機號碼曾外洩

iRent個資外洩遭中央開罰20萬　北北桃各祭出9萬罰單、限期未改善不排除停止營運

蔡總統稱資安即國安 藍批：人民個資早在網上「裸奔」

相關新聞

早鳥搶先預購三星Galaxy S23等到哪天才到貨？鄉民集體爆卦「集中在這2天」

三星（Samsung）Galaxy S23系列手機於7日展開預購，並在24日正式上市，不少三星粉趕緊手刀下訂，期待搶先領取預購好康之外，更想趕緊開箱見到S23真身！ 近日許多預購Galaxy S

iPhone將朝「全觸控摺疊」手機前進？ 新草圖曝光：沒有任何按鍵

iPhone似乎逐漸往全觸控摺疊機方向前進，近日傳出Apple在美國成功取得新摺疊機專利，將採取「全機觸控」的方式控制相機、音量等功能，還可能會有不同的輸入端來操控麥克風、觸控板等配件。

iPhone 15 Pro最新設計疑曝光 改為USB-C充電孔、音量鍵不見了

外媒從中國手機殼製造商取得疑似iPhone 15 Pro的新設計，其中最大的改變莫過於USB-C充電孔。

手機究竟該不該貼「鏡頭貼」？ 掀網正反兩方論戰

你的手機有貼鏡頭貼嗎？一名網友相當苦惱這個問題，並貼出兩方論點。支持方認為多一層保護較安全，且如果鏡頭真的破了，要修復不是一筆小錢；反對方則認為，鏡頭貼恐影響畫質，且可能有入塵疑慮，相較之下買保護鏡頭的殼較好，引發兩方討論。

OPPO：順利解決螢幕轉軸設計問題才讓螢幕可凹折手機走入普及化

針對近期在國際市場，以及台灣市場宣布上市消息的OPPO Find N2 Flip，OPPO中國總部資深手機產品經理趙越接受訪談時，透露OPPO針對此款螢幕可凹折手機背後所投入設計想法，同時也分享目前OPPO在螢幕可凹折手機產品發展方向。

OPPO在台推出國際版Find N2 Flip，同步推出OPPO Echo Air 3耳機、薄霧紫款OPPO Pad Air

日前預告之後，OPPO宣布在台灣地區推出國際版Find N2 Flip，預計藉由螢幕可凹折手機吸引更多消費族群青睞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦