千萬筆台灣人電話資料曾外洩 成為「詐騙起手式」

信任科技（TrustTech）領導品牌Gogolook（走著瞧）發布〈2022年度詐騙報告：個資外洩篇〉。Gogolook推估，約1,040萬人、6成台灣人電話號碼曾遭外洩，堪稱「詐騙起手式」，台灣人最容易外洩的個資，首推登入密碼、電話號碼、姓名。

Gogolook與刑事局、國際數位風險保護服務供應商Constella Intelligence共同調查亞洲市場個資外洩情勢。Gogolook指出，個資外洩是詐騙集團掌握民眾聯繫方式進而展開詐騙攻擊的關鍵第一步，常見大規模外洩的多為企業或政府資料庫遭駭，零星事件則是民眾誤入釣魚網站、陌生問卷表單，甚至是心理測驗遊戲中填寫個人資訊等場景所造成。

Gogolook與國際數位風險保護服務供應商Constella Intelligence合作，針對包含台灣在內的數個主要市場進行電話號碼外洩程度調查。根據調查結果顯示，馬來西亞以73%的電話號碼外洩率最為嚴峻，台灣則以65％居次，日本也有高達56%的外洩率。根據我國戶政司統計，20歲至65歲人口約1,600萬人為推估，全台約有1,040萬人的手機號碼資訊遭到外洩與惡意兜售，更加凸顯通訊防詐與安裝Whoscall的重要性。

根據調查，台灣、泰國、馬來西亞前三名高頻外洩個資皆為登入密碼、電話號碼、姓名，而國籍、Email、地址、出生年月日則位居四到七名，日本、韓國的好發外洩個資則為姓名、登入密碼、電話號碼。

舉例不同個資外洩後的風險情境，登入密碼的外洩可能造成網銀帳號遭盜取、失去社群帳號控制權等；當詐騙集團掌握民眾的姓名與電話號碼，甚至是付款、購物紀錄，便能輕易的展開詐騙電話與簡訊攻勢；若是姓名與地址遭到外洩，就要小心「包裹貨到付款詐騙」隨時上門了，鼓勵民眾多加利用線上服務的二階段認證、定期更換高強度密碼，以及透過Whoscall辨識陌生電話與簡訊。

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