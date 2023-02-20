一殯拆移明確 房仲：有人指定買殯儀館第一排

台北市立第一殯儀館原訂今年拆除，因第二殯儀館整建工期延宕，市府預估明年春節前後開拆一殯，走入歷史。信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，一殯除了本身對於周邊住宅有抗性外，周邊衍生的殯葬產業也會產生影響，一旦搬遷後周邊房市可望受惠，不過屋主可能反應速度會比買方更快。

信義房屋中山吉林店店長廖星凱指出，去年底就有搬遷的訊息傳出，不過因為市場景氣逐漸轉清淡，市場交易並不多，由於殯儀館拆除後可能作為公園綠帶，近期已有買方指名要未來第一排的公寓產品，先前周邊公寓普遍單價在每坪50~60萬元，搬遷計畫明朗後應該周邊房價也會有所反應。

曾敬德表示，根據台北市地政雲實價資料顯示，距離一殯周邊1公里的華廈產品均價為每坪71.69萬元，但若是半徑300公尺內的華廈產品，去年平均成交單價為每坪63.61萬元，顯見距離殯儀館越近的確對房價影響越大。

主要因為一殯多少會影響購屋人的觀感，另外可能殯儀館也會有辦理法事的聲音，除了主幹道上有大型殯葬業外，巷子裡也有些殯葬相關產品，對於房市也會一定影響，未來若真的按計畫搬遷，房市也可望受惠。