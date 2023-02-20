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寶雅去年EPS20.26元 每股股利大方配24元、衝史上新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶雅（5904）今(20)日公布去年財報，2022年第4季營收為51.4億元，季減2.1%，年增8.3%，稅後獲利6.56億元，單季每股純益為6元，年增15.5%。2022年營收為194.8億元，較去年同期增11.5%，營業毛利為84.1億元，毛利率為43.2%，營業利益為26.5億元，營業利益率13.6%，2022年稅後每股純益20.26元，年增12.1%。不僅重返賺兩個股本的行列，亦創下歷史次高。

寶雅股東會今日亦通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利23.9元、股票股利0.1元，合計24元股利，不僅刷新史上紀錄，且盈餘分配率達118%，超額配息十分大方。公司表示，除了配息23.9元，並考量未來業務發展需要，擬自111年度可供分配盈餘中提撥股票股利，每股配發0.1元。公司將持續展店，預計對營運帶來正面貢獻。並藉由新美妝店型，布局美妝品類，同時將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

今起迎接室内脱罩，脱下口罩後還是要保持著絕佳好氣色，寶雅也趁勢推出彩妝保養新品，像是韓國知名自然系品牌innisfree今年首度於寶雅實體門市開售，即日起凡是至寶雅特定門市就可輕鬆選購明星護膚商品，經典熱銷國民蜜粉訴求擁有絕佳控油，主打無油無慮礦物控油，能維持透明感素顏美肌，還有像是近期討論度火紅的EDGEU凝膠美甲貼，追隨著日韓時下流行款式，主打只要三步驟就能快速輕鬆完成的居家美甲，超高CP值，整體維持度高又提供多元款式。

寶雅 股利

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