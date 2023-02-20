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打房有感！豪宅詢問度驟降 去年200萬豪宅價量俱縮

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義聯勤是北市單價最高豪宅。記者朱曼寧／攝影
信義聯勤是北市單價最高豪宅。記者朱曼寧／攝影

政府打房有感，去年「200萬俱樂部豪宅」價量俱縮。據實價登錄最新資料，去年成交單價在200萬元以上的豪宅交易共33筆，跟2021年的58筆相比，大幅減少43.1%，成交單價方面，去年平均每坪225.9萬元，年減2.5%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，豪宅一直都在不動產選擇性信用管制的行列中，2021年3月央行又再度下調豪宅貸款成數，但購置超級豪宅的買方以貸款做財務槓桿不多，故限制成數、無寬限期的方式抑制豪宅交易成效不彰，因此2021年創下200萬豪宅成交量新紀錄，直到去年央行減少資金水流、接連升息，內政部不時宣布打房政策消息，外在經濟環境也不樂觀，市場氣氛丕變，高價豪宅成交價量跟著緊縮。

自實價登錄以來，全台出現成交單價在200萬元以上的豪宅社區共有31個，且社區全都在台北市，其中，歷史紀錄最高成交單價是位在台北市大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」，最高成交價每坪299.0萬元。

若以區域來看，200萬豪宅俱樂部，以信義區11個最多，第二名大安區有10個，中山區及松山區各有4個，中正區及士林區也各有1個。觀察近10年200萬俱樂部交易，在2017年成交量明顯增加，除了房市谷底反彈外，高單價豪宅的供給量提高也是關鍵。

住商不動產台北101世貿加盟店店東陳德潤表示，高單價豪宅在近5~6年越來越多，不僅大安區傳統豪宅地段有新豪宅，信義計畫區也是高價豪宅重鎮，早期有皇翔御琚、信義富邦，這幾年琢白、冠德信義、信義首席公館路續成屋，買方的選擇更多元，由於信義計畫區街廓整齊，又有101大樓等多棟高級商辦、購物中心，吸引許多回台置產的企業主。

不過，去年市場急速降溫，信義區豪宅的詢問度下降3~4成，平均地權條例修正案通過後，買賣雙方更加偏向觀望，除非賣方增加讓利空間，買方才願意買單。

郎美囡指出，豪宅單價、總價高，房市多頭時，價格帶動效果很有限，不過交易量可明顯受到帶動，一旦市場轉向，反應也相當敏感，去年交易量與前年相比大降4成，今年初平均地權條例修正案三讀通過，新法正式上路後公司法人購買住宅採許可制，交易流程多了關卡將影響成交量，且豪宅交易不少以公司法人持有，豪宅交易量必然受到衝擊，今年豪宅市場恐難再現榮景。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構
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豪宅 實價登錄

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