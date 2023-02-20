富豪縮手！每坪200萬元「超級豪宅」交易減4成 價也下修

依據實價登錄最新資料，2022成交單價在200萬元以上的豪宅交易共33筆，跟2021的58筆相比，大幅減少43%，這些200萬俱樂部豪宅的平均成交單價也出現萎縮，去年平均每坪225.9萬元，比2021年下降2.5%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，豪宅一直都在不動產選擇性信用管制行列，2021年3月央行再度下調豪宅貸款成數，但購置超級豪宅買方以貸款做財務槓桿不多，以限制成數、無寬限期的方式抑制豪宅交易成效不彰，因此2021年創下200萬豪宅成交量新紀錄。

直到去年央行減少資金水流、接連升息，內政部不時宣布打房政策消息，外在經濟環境也不樂觀，市場氣氛丕變，高價豪宅成交價量跟著緊縮。

資料來源／住商機構

有實價登錄以來，歷史紀錄最高成交單價是位在台北市大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」，最高成交價每坪299萬元，全台有出現成交單價在200萬元以上的豪宅社區共31個，全都在台北市，以信義區最多，有11個成交單價出現200萬元以上的豪宅社區。

大安區有10個，中山區及松山區各有4個，中正區及士林區也各有1個。觀察近10年200萬俱樂部交易，在2017年成交量明顯增加，除了房市谷底反彈外，高單價豪宅的供給量提高也是關鍵。

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住商不動產台北101世貿加盟店店東陳德潤表示，高單價豪宅在近5~6年越來越多，不僅大安區傳統豪宅地段有新豪宅，信義計畫區也是高價豪宅重鎮，早期有皇翔御琚、信義富邦，這幾年琢白、冠德信義、信義首席公館陸續成屋，買方的選擇更多元。

由於信義計畫區街廓整齊，又有101大樓等多棟高級商辦、購物中心，吸引許多回台置產的企業主，然而去年市場急速降溫，信義區豪宅的詢問度下降3~4成，平均地權條例修正案通過後，買賣雙方更加偏向觀望，除非賣方增加讓利空間，買方才願意買單。