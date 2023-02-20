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中鼎獲標普永續年鑑Top 1%最高榮譽

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎總裁余俊彥。圖/聯合報系資料照片
中鼎總裁余俊彥。圖/聯合報系資料照片

中鼎（9933）積極實踐「地球永續的把關者」的理念，以工程本業投入永續發展，優異的績效獲得國際永續評比機構標普全球（S&P Global）2023年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）全球前1%最高榮譽肯定，以百分等級100、總分86分的亮眼成績，榮登全球營建工程業第一，也是唯一獲此評級的企業。

標普永續年鑑為全球最具指標性的ESG評鑑，揭露國際道瓊永續指數（The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）對企業前一年度ESG表現的觀察與結果。2023年評比對象，涵蓋了全球61大產業，7,800家受評企業，總市值達84萬億美元，最終僅有708家企業脫穎而出；中鼎已連續8年蟬聯入選該指數「新興市場」成分股，且獲全球營建工程業第一名殊榮。

中鼎自許為「地球永續的把關者」，將企業營運與永續目標連結，內化ESG成為員工的工作日常及DNA。在全球7千位中鼎人的合力推動下，於公司治理面向展現亮眼成果，業績穩定成長，2022年度集團新簽約額1,025億，並以3,289億在建工程、951億營收，雙雙創下歷史新高紀錄。

在環境面向，中鼎透過「綠色技術」、「綠色承攬」、「綠色投資」在全球各地打造兼顧經濟與環境雙贏的綠色工程，攜手合作夥伴推動「淨零EPC價值服務」，並積極做出「綠色承諾」，成為「台灣淨零行動聯盟」的發起成員，承諾達成2030/2050淨零目標，也加入「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets initiative, SBTi），以1.5°C目標設定減碳期程；並籌組「供應商淨零聯盟」，每年舉辦「台灣永續工程論壇」等，期能引領工程業界，一起朝淨零排放願景邁進。

在社會面向，中鼎長期致力社會關懷，對於人才培育、永續教育推動不遺餘力。包含：成立中鼎人專屬的「中鼎大學」數位學習平台；推出免費開放產官學及社會大眾學習的「鼎學網」；而深耕推廣永續教育的「中鼎教育基金會」，2022年更成為我國第11個獲UNFCCC（聯合國氣候變遷綱要公約）認可的NGO觀察員，讓世界看見台灣致力永續的努力。

ESG 標普

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