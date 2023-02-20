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酷航將新增九架E190-E2客機 持續驅動成長並強化航網連結能力

經濟日報／ 記者楊文琪/台北即時報導
酷航將新增九架巴西航空工業公司（Embraer）E190-E2客機，為新加坡第一家引進此款客機的航空公司。酷航提供
酷航將新增九架巴西航空工業公司（Embraer）E190-E2客機，為新加坡第一家引進此款客機的航空公司。酷航提供

新加坡航空公司（SIA）旗下的低成本航空 - 酷航與飛機租賃商Azorra簽署意向書，將新增九架巴西航空工業公司（Embraer）E190-E2客機以逐步實現其航網之成長策略。第一架客機計畫將於2024年交機，而其餘八架將在2025年底前逐步引進。

酷航將成為新加坡第一家引進E190-E2的航空公司，而E190-E2是巴西飛機製造商巴西航空工業公司（Embraer）目前最新，也是最受市場歡迎的客機型號。

該機型為單一艙等配置具有112席座位，並可執行五小時內的中短程航班。引進E190-E2將對目前僅有空中巴士A320系列和波音787的酷航機隊有非常大的助益，可為新加坡以外較小及非都市型目的地航線提供服務。

此投資無異宣示了酷航看好亞洲航空旅遊需求將日益增長，也為更能夠滿足市場的需求，同時加強其航網。而E190-E2客機的引進也將有效強化新加坡作為亞洲航空樞紐的地位。

酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示：「酷航引進九架E190-E2客機，將讓我們這個現代化並講求高能源效率的機隊得以持續強化。同時，這也進一步落實我們對旅客的承諾 - 以不變的高品質為乘客提供更多的旅行機會。新機型的引進確保酷航透過強化區域內目的地連結所帶來的成長做好準備，也將扮演新加坡發展成為交通樞紐的關鍵力量。」

酷航

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