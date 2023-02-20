配合防疫政策調整 2/20起進入高鐵車站付費區請全程佩戴口罩
台灣高鐵公司（2633）因應中央流行疫情指揮中心宣布自2/20起放寬室內戴口罩規定，並依據交通部公布之最新指引，2/20起旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。敬請旅客配合相關防疫規定，以維護自身及他人之健康安全。
台灣高鐵公司表示，高鐵各車站每小時即針對自動售票機、驗票閘門、電扶梯扶手及電梯按鈕等旅客較常接觸之設備加強清潔消毒，每日營業結束後再進行車站全面消毒。高鐵列車於端點站進行折返清潔時，皆針對座椅餐盤、扶手、廁所等旅客較頻繁接觸之服務區域加強清消，行進間則針對車廂門按鈕、玄關把手、廁所把手等處以酒精擦拭消毒，收班後再以漂白水進行深度清潔，提供旅客清新、舒適的乘車感受。
此外，高鐵車廂設有獨立空調系統，配置高效率的「循環換氣裝置」，在列車運行中及停靠時，不斷引進車廂外的新鮮空氣，於空調系統中經過兩道過濾程序後再進入車廂內，平均約7分鐘即可完成一次全車廂的空氣置換。台灣高鐵公司並持續定期清潔並更換濾網，為車廂內的空氣品質以及旅客健康把關。
自疫情爆發以來，台灣高鐵公司積極配合政府防疫措施，透過落實車站及列車之清潔消毒及搭車全程佩戴口罩等措施，致力營造乾淨、安全的乘車環境。敬請旅客安心搭乘，享受「搭高鐵．好安心」的美好旅程。
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