快訊

新娘宴客餓到昏！送客完穿婚紗衝路邊攤吃焢肉飯 一票路人嚇傻

新北前民代遭控涉弊關說違建 秘書：他「忘記帶手機出國」連絡不上

影／台中東區老宅今晨起火 獨居女房東送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微風不強制民眾進入賣場戴口罩 餐飲部門人員仍須配戴

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為台北車站微風廣場。記者邱德祥／攝影
圖為台北車站微風廣場。記者邱德祥／攝影

台灣實施超過800天的室內口罩令於今（20）日放寬上路，微風集團表示，配合政府室內放寬口罩令，將不強制民眾進入賣場配戴口罩。但為保障消費者及員工健康安全，除本公司餐飲部門人員依規定需配戴口罩外，其餘第一線提供服務之同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，也將持續打造消費者安全安心的購物環境。

百貨業包括遠東SOGO、遠百陸續宣布今日起放寬百貨室內口罩配戴政策。遠東SOGO表示，自2月20日起，消費者來店不強制要求佩戴口罩。但為配合防疫規定並保障消費者及員工，除公司餐飲部門人員依規定配戴口罩，其餘於第一線提供服務之同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。

遠百也表示，2月20日起配合政府規定，不會規範民眾進入館內配戴口罩，消費者可以依照自身需求決定配戴口罩與否。在賣場提供服務的同仁沒有強制規定，惟鼓勵專櫃及自營同仁自主配戴口罩，保護自己及顧客。此外，也將持續打造清潔衛生、舒適安全的購物環境，讓消費者入館消費更加安心。

延伸閱讀

室內口罩鬆綁上路 什麼時候可不戴？5大情境QA一次看

鄭文燦張善政首度活動同台同桌 副院長繼續深耕桃園

室內口罩解禁上班化全妝 怎卸妝才乾淨？醫曝兩類人不適用卸妝油

明起室內免戴口罩 日曜天地OUTLET歡慶疫後新生活送優惠

相關新聞

不等6千元紅包了！ 王品先發「加菜禮金」8千元

全民6,000元現金紅包還沒有說好何時發，王品（2727）集團率先加碼8,000元大禮包、款待豪華海陸盛宴。2月17日至...

親愛的，我把鞋子全部循環回收了！全循環單一聚酯材料低碳鞋

全球運動鞋年銷40億雙，產生150萬噸的鞋廢料，逾7成無法回收再利用。

從需求端減碳 以產品服務化加速實踐循環經濟

全球推動減碳已逾半世紀，為何資源耗用量及碳排放量仍持續上升？關鍵就在於人類對物質的需求仍在提升。

微風不強制民眾進入賣場戴口罩 餐飲部門人員仍須配戴

台灣實施超過800天的室內口罩令於今（20）日放寬上路，微風集團表示，配合政府室內放寬口罩令，將不強制民眾進入賣場配戴口...

四大航空業獲利 兩題材加持

航空業元月受惠於油價及客運復甦雙利多加持，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航客運營收都同步飆漲。法人以各家的營收數字分析，...

國內航空搶客大戰 全面開打

星宇航空台北-洛杉磯將於4月26日開航，正式飛進太平洋另一端的市場，此舉，也揭示今年國內航空市場搶客大戰全面開打。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦