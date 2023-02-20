微風不強制民眾進入賣場戴口罩 餐飲部門人員仍須配戴

台灣實施超過800天的室內口罩令於今（20）日放寬上路，微風集團表示，配合政府室內放寬口罩令，將不強制民眾進入賣場配戴口罩。但為保障消費者及員工健康安全，除本公司餐飲部門人員依規定需配戴口罩外，其餘第一線提供服務之同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，也將持續打造消費者安全安心的購物環境。

百貨業包括遠東SOGO、遠百陸續宣布今日起放寬百貨室內口罩配戴政策。遠東SOGO表示，自2月20日起，消費者來店不強制要求佩戴口罩。但為配合防疫規定並保障消費者及員工，除公司餐飲部門人員依規定配戴口罩，其餘於第一線提供服務之同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。

遠百也表示，2月20日起配合政府規定，不會規範民眾進入館內配戴口罩，消費者可以依照自身需求決定配戴口罩與否。在賣場提供服務的同仁沒有強制規定，惟鼓勵專櫃及自營同仁自主配戴口罩，保護自己及顧客。此外，也將持續打造清潔衛生、舒適安全的購物環境，讓消費者入館消費更加安心。