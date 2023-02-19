經濟選書／管理者視野

商業界經常升遷最會賺錢的人，華爾街也不例外。但是，身為搖錢樹不等於是最佳的管理者，甚至連一半都算不上。把人升到他們無法勝任的位置是常有的事，這種情形被稱為彼得原理。但無論是否勝任新工作，很少人能抗拒更響亮的頭銜、優渥的待遇和更大權力的誘惑。

我喜歡銷售，喬治．波利斯祖克也曾告訴華爾街，我是箇中翹楚。如果我繼續留在銷售，可賺進一大票佣金。但我要的不只如此，我想在摩根士丹利往上爬。我想證明自己有能力管理並激勵一個團隊。如今銷售在摩根士丹利是當上常務董事的跳板，但是那年頭必須有管理的經驗才可能被選上。

當我的直屬上司戴蒙．梅札卡帕獲得升遷時，我就升任他的位置成為銷售經理。剛開始包括梅隆銀行和美國信託在內幾個最好的客戶續歸我管，但最終我把它們交給我的團隊。儘管我天生懂得銷售，卻沒有管理人天分。首先我得學會管好自己。

從某方面來說，我一開始根本不夠格當個管理者。我還沒開口就嚇到一堆人。從我在杜克踢足球的時代起，就一直是高頭大馬，身高6尺1寸，當時體重220磅。濃密的眉毛讓我即使不生氣，看起來也像生氣的樣子，加上我生來皺著一張臉。當我生氣時，右手不自覺握緊拳頭。在婚禮預演晚宴，有人惹怒我，克莉絲蒂第一次看到我這樣的狀況時，說這很嚇人，甚至具威脅性。

交易大廳盡是像我這種精神緊繃到爆表的類型。加上處理的都是大筆金錢，且必須在幾秒之內做決定，自然是壓力巨大。但我的情緒比大多數人更快到達沸點，我不懂如何控制自己的脾氣。

的確，管好一群王牌銷售員並不容易。當你聽到「首席」這兩個字時，會想到搖滾巨星或超級運動員，不會想到這個詞適用在一個穿著條紋西裝的人身上。那你就錯了。

有些銷售員和大客戶培養緊密的關係，以為這麼一來別人就沒機會搶走客戶。由於他們賺了很多錢，就懶得去跟較小的客戶搏感情。他們以此為滿足，但我可不。

「你們把可以賺很多錢的客戶拒於門外了！」我告訴他們。

期待和要求更多，是我的工作。

問題是，當下屬告訴我說，他們沒有做成某筆生意，我會在所有的交易員面前大聲叫出他們的名字。我也只有一種處理方式，那就是我的方式。銷售員該如何做好自己的工作，在我心裡自是有數，而我不接受些許偏差。

於是我得到了報應…

（摘自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，天下文化出版）