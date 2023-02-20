落實永續金融 創造ESG企業良性循環

根據歐盟執委會對「永續金融（Sustainable finance）」的定義，係指金融機構在進行投資決策時適當考量環境（E）、社會（S）與治理（G）因素，引領更多有利於永續經濟活動與專案的長期投資發生，前開環境面向考量可能包含氣候變前減緩與調適，及其他更廣泛的環境議題，例如：維護生物多樣性、防治汙染與 循環經濟【循環經濟】循環經濟（Circular Economy）的概念最早是由英國環境經濟學家大衛‧皮爾斯和克里•特納（R. Kerry Turner）於1989年提出。工業革命以來人們一直採用線性生產消費模式，不斷地消耗有限的資源，循環經濟則是建立循環利用資源的經濟發展模式，形成「資源、產品、再生資源」的循環，使整個系統產生極少的廢棄物，甚至達成零廢棄的終極目標。 ；社會面相可以考量平權、包融、勞工相關議題、人力資本與社區投資乃至人權議題；治理面向的考量則更是扮演確保組織決策過程中納入環境與社會評估的基石，包含治理架構、勞資關係及高階管理薪酬等。

換言之，金融機構能引導資金流向重視 ESG【ESG】ESG是環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）和公司治理（G，Governance）三個英文單字的縮寫，被做為是衡量一家企業永續性的指標。其中，環境保護面包括空氣汙染、溫室氣體排放、水及汙水管理等；社會責任包括人權、勞工關係、僱員健康安全等；公司治理面則包括商業倫理、競爭行為、激勵措施供應鏈管理等議題。 ESG最早是在2004年聯合國《Who Cares Wins》報告中提出，歐美國家行之有年，我國金管會則是在2020年推出的「公司治理3.0－永續發展藍圖」中，規定上市櫃公司原先編撰的企業社會責任（CSR）報告書，更名為永續報告書，並具體要求企業揭露ESG資訊，推動發布英文版永續報告書。 議題的企業，運用自身影響力促使個人、企業和非營利組織投資於永續相關項目，形成市場共同追求永續發展之良性循環。

為支持永續金融的落實與推廣，多項因應不同需求的國際倡議應運而生，如：

1.赤道原則（Equator Principles）

鼓勵銀行應善盡盡職調查責任強化風險管理架構，對大型專案融資案件在環境與社會面向的授信進行風險分級並建立管理機制，降低因融資借貸專案對環境與社會議題造成的衝擊，以藉由金融機制引導授信企業重視環境、社會與 公司治理【公司治理】公司治理（Corporate Governance）又稱為公司管治、企業管治。主要內涵在於使企業透過法律的制衡管控和設計，有效監督組織活動及健全組織運作，防止經營弊端，以實現企業社會責任的高度目標。 ，鼓勵產業追求永續發展及達成減碳目標。

2.責任投資原則（PRI）

由聯合國發布，更是全球多數投資機構遵循的責任投資基本準則，要求投資機構在進行投資分析與決策時將ESG議題納入考量，透過要求被投資的對象適當揭露ESG資訊，投資機構除了考慮投資回報外，亦須評估被投資對象的永續績效與表現，並與被投資對象建立合作機制強化PRI有效性，全球超過80多個國家中目前已累計有超過3,800間投資機構簽署責任投資原則。

3.責任銀行原則（PRB）

是由聯合國環境規畫署支持發布的，亦提供了銀行包含六大原則的一致性框架，簽署銀行應將此框架透過策略、投資組合、交易等層面嵌入各項核心業務中，現今以簽署遵循責任銀行原則的銀行超過300家，涵蓋全球45%以上的銀行資產。金融機構可從中選擇與自身商業模式符合之倡議加以遵循，強化永續金融各面向的發展。

各國金融機構近年來也透過推出多種 綠色金融【綠色金融】根據聯合國環境署（UNEP）定義，以「友善環境」為目標而創建的金融商品或服務（包括貸款、債務機制、保險和投資），即稱為綠色金融。 發展綠色金融的目的，是為了協助公共、私營和非營利機構，將資金流向永續事業。綠色金融有兩層含義，包括金融業如何促進環保和經濟社會的可持續發展，以及金融業自身的可持續發展。金融業者應將對環境的影響，視為成本、風險或回報之一，進而做出更符合永續價值的金融決策及日常業務。 商品向社會宣示企業實踐永續的承諾、協助企業和投資人追求減碳轉型，國際資本市場協會（ICMA）自2014年起陸續頒布永續發展相關債券原則，目的為提供市場慣例的自律框架及建議，提高金融市場參與者對環境與社會影響重要性的認識。

根據穆迪投資人服務公司預測2022年全球綠色、社會、可持續發展相關的永續發展相關（GSSS）債券發行可達1兆美元。