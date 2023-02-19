「台灣老樹救援協會」 歡慶9歲生日
訴求科學為本、公益救樹的「台灣老樹救援協會」9歲了！今(19)日於霧峰林家宮保第園區舉辦「九週年成果暨會員大會」，分享協會過去公益救樹的美好成果。9年來，協會以日本認證樹木醫生國立中興大學園藝系副教授劉東啟專利「水刀療法」，成功搶救約820棵樹木、超過140場知識推廣公益就樹講座。
活動現場有16家有機小農攤位，以無毒友善產品響應協會「無毒、不用藥、不做外科手術」的精神。不僅有吃喝體驗，桐林國小精彩的表演也讓參與民眾大飽眼福，增添歡樂的氣氛。
今天有超過百位參與者共襄盛舉，經過年會說明以及霧峰林家宮保第園區古蹟與救樹導覽，親眼見證百年珍貴老榕樹和七里香重生的故事。現場民眾表示：「今天導覽聽到寶貴種樹知識，原來不用藥救樹才是對樹最好的！」
台灣老樹救援協會理事長陳三奇表示，大家深深認同救治樹木是義不容緩的使命，也呼籲大眾用正確的方式愛樹、保護樹木，邀請大家共同加入「無毒」救治樹木的行列。有了大家的參與支持，就是台灣老樹救援協會最好的生日禮物。
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