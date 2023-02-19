快訊

哭了！ 陳零九9年情變 分手呼呼「承受很多壓力」

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

即便體重沒下降 研究曝每周僅運動這麼久就可有效改善脂肪肝

房市降溫想進場 一表看各都會區要準備多少錢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

近期房市快速降溫，議價空間明顯加大，讓不少年輕人心動。信義房屋統計聯徵中心資料，不含台北市，去年第三季主要都會區，30至35歲的年輕人購屋總價，落在900萬至1360萬元，以自備款二成來算，手上有180萬~272萬元就可以買屋圓夢。

其中最輕鬆的是南二都，自備款大約180萬元，在台南可以買到45.7坪，高雄市可以買40.5坪。

其次是桃園200萬，台中214萬元。房價購屋負擔較大的是新北市，自備款要準備272萬元，可以買到36坪的房子，新竹市也是自備款272萬買到45.4坪的房子，

至於台北市，去年30~35歲購屋總價1950萬元，自備款二成要390萬才能買屋，而且只能買到32坪左右。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，對於年輕人來說，要購買房子第一道難題就是自備款，後面的房貸雖然負擔仍沉重，但可以透過30年期的方式，拉長還款期限降低每個月的負擔，大致還能夠承受。

不過年輕人若是還背有學貸等負擔，就得想辦法再攢一些費用出來，搭配政府的美意，與另一半一起存，才能靠自己存到購屋的第一桶金，否則現在首購要買總價千萬元以上的房子，常常還是要靠長輩幫忙資助。

統計顯示，除了台北市以外的主要都會區，30~35歲的年輕人去年第三季的平均購屋總價900~1360萬元，核貸的中位數大概是8成，也就是說首購大概要準備2成的自備款，推估自備款的金額也要180~272萬元。

曾敬德指出，近期政府釋出有意協助年輕人存錢購屋的規劃，的確是讓年輕人更有機會與早一些圓夢，開發商也會針對年輕人的需求，盡量控制預算設計類似總價的住宅，不過換個角度來看，長期也會讓更多的資金與需求進入房市，對於剛性產品帶來支撐。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

信義房屋 房市

延伸閱讀

一生懸命扛房貸 房貸期數291個月再創新高

政府購屋基金圓夢？一表看七都自備款 北市竟要390萬元

12月房地合一稅54.7億 歷史單月新高

2022年12月房地合一稅達54.7億元 創單月歷史新高

相關新聞

和泰、裕日車 向原廠爭取配額

台灣新車供不應求，但大陸車市需求不如預期，這給台灣車市提供了緩衝空間。不只裕日車向日本原廠爭取原本供應大陸市場的配額，和...

混凝土業聯合行為 罰2.1億

公平交易委員會查獲台泥、國產、亞東預拌混凝土等三家全國性業者及桃園市15家區域性業者，共18家預拌混凝土業者從事聯合行為...

家樂福建生態圈 串聯通路

量販店龍頭家樂福總經理王俊超昨（18）日談到被統一併購進度時表示，今年1月公平會已收件，其餘他都無法回答；至於今年家樂福...

房市降溫想進場 一表看各都會區要準備多少錢

近期房市快速降溫，議價空間明顯加大，讓不少年輕人心動。信義房屋統計聯徵中心資料，不含台北市，去年第三季主要都會區，30至...

一季一萬棟！老屋交易創新高 專家示警四大雷

老屋老化問題多，但在高房價下，似乎已成購屋民眾無奈的選擇，元宏不動產加值服務平台彙整聯徵中心資料指出，去年2022年前三...

長榮航太搭解封熱潮上市 法人：長期營運看好

全球邊境解封，波音預估台灣國際航線約2024年中全面復甦，帶動維修、零件需求，國內深耕相關領域除了漢翔，還有3月底擬掛牌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦