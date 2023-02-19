房市降溫想進場 一表看各都會區要準備多少錢

近期房市快速降溫，議價空間明顯加大，讓不少年輕人心動。信義房屋統計聯徵中心資料，不含台北市，去年第三季主要都會區，30至35歲的年輕人購屋總價，落在900萬至1360萬元，以自備款二成來算，手上有180萬~272萬元就可以買屋圓夢。

其中最輕鬆的是南二都，自備款大約180萬元，在台南可以買到45.7坪，高雄市可以買40.5坪。

其次是桃園200萬，台中214萬元。房價購屋負擔較大的是新北市，自備款要準備272萬元，可以買到36坪的房子，新竹市也是自備款272萬買到45.4坪的房子，

至於台北市，去年30~35歲購屋總價1950萬元，自備款二成要390萬才能買屋，而且只能買到32坪左右。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，對於年輕人來說，要購買房子第一道難題就是自備款，後面的房貸雖然負擔仍沉重，但可以透過30年期的方式，拉長還款期限降低每個月的負擔，大致還能夠承受。

不過年輕人若是還背有學貸等負擔，就得想辦法再攢一些費用出來，搭配政府的美意，與另一半一起存，才能靠自己存到購屋的第一桶金，否則現在首購要買總價千萬元以上的房子，常常還是要靠長輩幫忙資助。

統計顯示，除了台北市以外的主要都會區，30~35歲的年輕人去年第三季的平均購屋總價900~1360萬元，核貸的中位數大概是8成，也就是說首購大概要準備2成的自備款，推估自備款的金額也要180~272萬元。