泰國旅展台灣館強強滾 網紅Sapai Taiwn－June現身推廣台灣觀光

2023泰國春季旅展適逢假日，人潮絡繹不絕。台灣館位於主入口前方，民眾一進場即可看見台灣觀光代言人－喔熊組長坐鎮，在旁還有台灣代表性美食－珍珠奶茶，展館吸睛又亮眼。

今日活動亦十分精彩，由凡徒藝術帶來台灣傳統與流行結合的舞蹈表演，展現出台灣高山、大海及節慶文化的魅力；DIY區更是座無虛席，兔年小提燈、客家花布手作及彩繪指甲也十分受到泰國民眾青睞。今日更是請到追蹤人數超過50萬的知名網紅「Sapai Taiwn－June」造訪台灣館，透過影片向民眾分享解封後的遊台經歷，吸引大批粉絲及民眾駐足聆聽，現場互動熱絡。

本次台灣館結合「文化」、「美食」及「樂活」三大主題進行設計及規劃，為泰國旅展中最吸睛的展館，並搭配交通部觀光局、台鐵、高鐵、阿里山風景區管理處、台中市政府、台北市政府及101等旅遊宣傳影片，泰國民眾看得目不轉睛。本次也邀請榮獲多項舞蹈大獎的「凡徒藝術」，將台灣傳統舞蹈與流行元素結合，並選用台灣代表性音樂，設計出台灣自然生態及節慶的舞碼，展現台灣的山脈、海洋、天燈及賞花賞蝶等台灣意象，吸引眾多泰國民眾駐足觀看，強力感受台灣旅遊魅力。

DIY區活動更是不停歇，規劃了豐富的體驗活動：利用獨具特色的客家傳統花布手作小燈籠及飲料提袋。呈現台灣傳統工藝外，更與民眾分享燈籠有團圓、平安之寓意；參展泰國旅展期間同時為台灣燈會展期，因此準備「大展虹兔」小提燈，讓泰國民眾跟著台灣一起「賞花燈、過元宵」。除欲招攬團體遊客外，為吸引更多自由行的年輕泰國旅客，特別安排近年盛行的光療美甲體驗，由台灣美甲師於現場民眾指甲上彩繪迷你版的喔熊，非常受到女性民眾的喜愛，紛紛表示要到台灣旅遊，來一趟幸福之旅。