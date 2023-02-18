家樂福連四年推VIP專屬「產地之旅」
家樂福總經理王俊超今（18）日在屏東里港出席自家「產地之旅」。他表示，家樂福2018年起推出「產地之旅」，目前已經累積百場，由農民化身導遊講解種植經驗分享，累積至今愈來愈有經驗，未來不排除跨足旅遊業，成為首家推出農業深度旅遊的量販業者。
家樂福針對年消費十萬元的VIP客人推出服務，除了可搶先預購特殊和限量商品、免費停車服務之外，2018年開始推出「產地之旅」，每年產地之旅的首站，都是屏東里港的八甲田農場，擁有幅員廣闊的栗子南瓜園，長期與家樂福契作。
農民不但化身導遊分享種植和採收經驗，消費者也能有現摘採收體驗，並打造瓜園棚下餐廳，客人可實際吃到從產地到餐桌的友善環境農產品，要讓客人透過體驗，打造家樂福農產品的口碑行銷。
王俊超表示，「產地之旅」這正是家樂福推動家樂福嚴選生鮮十多年來的「發表會」。
家樂福嚴選生鮮由於標準嚴格，除了要求產地直採季節限定、全程控管可溯源，從農場到餐桌嚴格把關之外，更重視環境友善，生鮮團隊必須造訪小農，說服他們以嚴格的栽種標準栽種，還要求有蔬果風味，目前僅有20支蔬果成為家樂福嚴選生鮮。
王俊超認為，台灣缺乏農業深度旅遊，未來不排除跨足旅遊業，不但家樂福VIP可來參加，也能開放企業報名，希望能讓更多人認識家樂福嚴選生鮮，兼具保存傳統農業，並能永續經營，同時保育環境生態，透過品規、外觀檢驗和分級標準的制定，達到品質和合理價格的平衡。
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