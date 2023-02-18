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開啟熟齡樂齡「人生續杯」結合輕旅行與城鄉關懷新業態

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「REFILL續杯」創辦人張志嘉表示，退休族群的人生智慧和歷練，不應該隨著退出職場而終止。業者提供
「REFILL續杯」創辦人張志嘉表示，退休族群的人生智慧和歷練，不應該隨著退出職場而終止。業者提供

隨著年齡浪潮「時間富裕」的生活階段擴大，退休後的休閒生活規劃，成為銀髮樂齡產業的龐大商機。國內第一個以人生「續杯」為號召，打造主題性、文化領域、地方創生的樂齡遊程業態正式登場。

美國樂齡權威領袖Age Wave官網調查報導中指出，95%退休人士表示願意擁有更多愉快體驗，而不是購買更多的東西，喜歡尋求獨特的深刻體驗留下恆久回憶。如何讓熟齡樂齡休閒旅遊擺脫走馬看花，在遊程中深度體驗地方文化，融入人文關懷與環境生態，成為60花甲70爺奶退休族群更為關切的旅遊心選擇。

「REFILL續杯」創辦人張志嘉表示，退休族群的人生智慧和歷練，不應該隨著退出職場而終止。從傳統觀點「活到老學到老」，還不足以詮釋銀髮樂齡與退休族群的積極人生。50歲以上輕熟齡、熟齡與銀髮樂齡退休族群，休閒期望與人生實現是什麼? 所以構思「人生續杯」原型，以「50輕熟齡」、「60花甲70爺奶退休族群」為目標對象，最後定調「REFILL續杯」打造成「人生品牌」。鏈接幫助活絡地方創生與城鄉創生弱勢區域發展，在利他、文化和休閒活動之間取得平衡。他強調，銀髮也可以在「人生續杯」旅程中回饋弱勢，創造人生旅程中最溫暖的回憶。更鼓勵20歲以上「年輕拿鐵」與父母共GO青春之旅，為這場休閒革命掀起「人文關懷」新浪潮。

為打造有別於其他休閒旅遊內容，張志嘉在導覽遊程設計上，特別邀請國立故宮博物前院長馮明珠陪伴文化導覽。各領域陪伴講師分別為:國寶級陶藝家李國欽、國際時尚大師黃秀瑾、藍染大師江婕妤、工藝之家陶藝大師谷源濤、淡水福容飯店總經理陳柏宏、福容貝悅飯店總經理戴瑞宏、全家便利商店E-Retail事業部長王啟丞、百大青農花蓮阿美族蘇秀蓮、臺東排灣族宋萍芳、宜蘭內城鐵牛力阿卡耆老林乾鍾、臺灣客家獅國寶級大師鄭保寧及鄭香浩、彰化王功蚵藝生態文化達人林東信、一粒麥子基金會高晨瀚等。而在遊程住宿方面更是為學員精心安排五星級渡假飯店，與文創民宿休閒行館特殊體驗。

學員可自由選擇自己喜愛的休閒課程，內容涵蓋五星級渡假飯店或文創民宿休閒行館體驗行程、城鄉創生導覽遊程體驗、文化藝術導覽遊程、原住民族與客家地方戲曲欣賞體驗遊程、時尚藝術創作與街頭時尚體驗、藍染與陶藝及其他手作體驗、我的人生敘事線上視訊互動、名人敘事互動講座、拓展人際關係社交團聚餐會等。學程結束後，邀請學員家人參加結業觀禮，欣賞學員時尚風華走秀表演與文化藝術作品展，繼而凝聚家庭代際關係。

福容淡水店也是遊程導覽項目之一。業者提供
福容淡水店也是遊程導覽項目之一。業者提供
學員在地人文與生態導覽遊程體驗。業者提供
學員在地人文與生態導覽遊程體驗。業者提供

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