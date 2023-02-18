房價會一路下修？專家曝1數據「長線有撐」

民眾買房腳步雖放緩，但企業購買不動產沒停歇，根據聯徵中心資料，近年企業購買房地產的貸款餘額快速走高，至去年10月，累積購買不動產餘額已高達4.83兆，為統計來新高，近一年增加了3938億，也是統計以來同期第二高，僅次於2021的5105億。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，雖然支撐過去幾年房市的三把火「低利率」、「QE熱錢湧入」、「資金回流台灣投資」等都有減弱跡象，漲多與超漲的房價可能會下修，但企業投資台灣不會輕易中斷，將替台灣房市帶來一定程度長遠正面的支撐效果。

周昆立表示，政府在2019年7月推出投資台灣三大方案，包含歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案，以及中小企業加速投資行動方案，依官方數據，截至今年2月3日，審核通過總投資金額已高達1兆9289億，估計創造14萬2530個就業機會。

他表示，大量設廠、購地與居住的需求，都讓企業購置不動產金額有不斷創高動力。

周昆立指出，企業授信用途主要分為四類，包括購置房地產、購置動產、企業投資以及周轉金。

從企業授信用途中購置不動產的比重趨勢可發現，2016年以前購置不動產占比維持在兩成內，2016年後便突破兩成，之後穩定走高，2019年起更是明顯增加，近兩年比重甚至都高達24.9%，為歷年同期最高，顯見企業投資台灣先大比率購買不動產情形相當明顯。

他表示，未來若投資順利，所帶來的就業增漲，將替各區域房市帶來不小的支撐力道，對各區域房市有著相當正面的影響。

周昆立指出，雖然目前台灣房市進入盤整，但有三大投資方案近2兆的投資金額支撐，加上政府拼經濟各項重大建設持續推動，估計這波房價修正出現大幅下跌機會不高，很可能跌1成左右就會初步止穩。