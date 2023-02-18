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支持棒球教育 遠雄辦棒球文物展邀少棒隊觀展

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
遠雄文教公益基金會長期推動兒少棒球教育計畫，透過公益特展讓少棒隊感受經典賽事的感動。遠雄文教公益基金會提供
遠雄文教公益基金會長期推動兒少棒球教育計畫，透過公益特展讓少棒隊感受經典賽事的感動。遠雄文教公益基金會提供

關注台灣棒球發展，推廣台灣棒球文化，遠雄文教公益基金會首度與美國職棒大聯盟(MLB)共同合辦「2023 WBC中華隊英雄特展」，希望透過展覽和民眾共享臺灣棒球記憶。在「2023 WBC中華隊英雄特展」中，遠雄文教公益基金會特地展出41項珍貴棒球文物，並於２月17日(五)特展開幕當天，邀請新北市中港國小少棒隊到場觀展，除了一睹難得一見的棒球文物，更讓學生們進一步認識棒球文化。

「2023 WBC中華隊英雄特展」於2月17日至3月20日，在新光三越百貨台北南西店展出，現場展出41項棒球珍貴文物，包括歷屆經典賽海報、錦旗、出賽名單以及球具，其中最特別的是2013年世界經典賽中華隊對決南韓一役，先發投手陽耀勳拚戰後褪下的「血褲」，還有2013年世界經典賽熱身賽，大批球迷爭睹王建民先發主投，只好以「臨時門票」開放球迷入場。透過「2023 WBC中華隊英雄特展」，讓球迷重溫精彩賽事，感受中華隊英雄的熱血激情。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「2013年世界經典賽，陽耀勳先發主投血濺球場的畫面，感動所有台灣人，也激起全台民眾對棒球賽事的熱血，而這件血染的球褲，也在這次展覽中呈現，相當珍貴，希望透過這樣的展覽，讓社會大眾更加認識棒球文化，一起認識棒球歷史。」

遠雄文教公益基金會長期推動「兒少棒球教育計畫」，希望透過公益特展，讓社會大眾感受經典賽事的感動，不論基於教育傳承或文物典藏，皆深具意義。這次邀請基金會長期贊助的新北市中港國小少棒隊觀展，讓少棒隊小朋友得到更多鼓勵，未來遠雄文教公益基金會更會持續推廣棒球文化，讓棒球不只是體育活動，而是走入生活，讓更多民眾認識棒球歷史，探詢棒球記憶，讓棒球成為台灣運動文化的精神象徵。

遠雄 棒球

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