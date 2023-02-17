平均地權條例將上路 自住客買房可鎖定台中這三區

根據台中市地政局資料，台中市去年買賣移轉棟數共5萬972棟，年增2%，創9年來新高；專家表示，大台中地區的房市特色之一為預售屋多，而平均地權條例將上路，可望增強賣方售屋動機，自住客將有機會買到相對合理的價格。

信義房屋中六區協理洪振祐建議購屋人，可鎖定東區的「三井LaLaport」、烏日高鐵站「超級娛樂城」、北屯區「漢神洲際購物中心」三區的周邊商圈，房價相對市區親民。

洪振祐表示，在平均地權條例送進立法院討論前，大台中地區的置產客對房市信心強，較無調整售價的空間，如今平均地權條例將上路，增強賣方的售屋動機。

且因過去置產客入手價格低，因此若要出售，有機會低於現今建商欲出售的房價，若是有自住需求的購屋族，可望以相對合理的房價購入。

目前，台中地區有三個區域的預售案相對多，且沿著大型購物中心發展，包括位於台中市東區的「三井LaLaport」、台中烏日高鐵站「超級娛樂城」、台中北屯「漢神洲際購物中心」周邊商圈，這三個區域周邊因為位處台中市區外圍，因此房價相對台中市區親民、好入手，又具未來發展性，適合首購自住族群。

洪振祐表示，台中市東區的「三井LaLaport」今年1月下旬開幕，當地居民都很期待，預售案單價約40多萬元、新古屋30萬元上下、中古屋20萬元左右。

烏日高鐵站的「超級娛樂城」，因為高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，極具交通優勢，預售屋單價約30萬至40萬元；屋齡10年內新古屋，單價則是20萬至30萬元，附近的烏日舊市區中古大樓房價約只要1字頭，選擇多元。

而位於北屯區的「漢神洲際購物中」，去年動工，預計2025年完工，因為結合台中洲際棒球場，又鄰近74快速道路，到台中各地區都很方便，預售屋單價約40萬至50萬元、屋齡10年內的新古大樓單價30萬至40萬元、中古大樓單價20萬至30萬元。