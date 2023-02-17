「粉紅超跑」掀起全台媽祖熱 鹿港透天厝超搶手5年漲六成

人稱「粉紅超跑」的白沙屯媽祖正在舉行遶境祈福活動，掀起全台迎媽祖熱潮，一樣有著遠近馳名的鹿港天后宮的彰化鹿港，也在各地新興重劃區興起之際繳出驚人的房市成績單，透天厝均價五年漲幅近六成，超過一半總價千萬起跳。

21世紀不動產企劃研究室指出，近幾年彰濱工業區，創造大量就業人口紅利，也吸引大量外來就業人口湧入，這些族群有很大的機率買房定居，對於鹿港房市有很強的支撐力。

鹿港身為濱彰工業區門戶，同時也是彰化縣觀光重鎮，但相較於其他縣市，鹿港一直不算房市熱區，不過在近幾年全台房市熱潮下，鹿港房市也繳出亮眼成績單，而當地交易又以「透天厝」為主。

內政部實價登錄資料顯示，2022年鹿港透天厝平均成交總價將近1,300萬元，相較於2017年平均總價近800萬元，五年來漲幅近六成，且有超過半數以上總價超過1,000萬元，最高甚至超過4,000萬元的物件，整體漲幅相當驚人。

如今，鹿港市區有些全新透天厝，行情甚至飆破1,300萬元，某些熱門物件一釋出便秒殺，例如新成立的雙語明星學校鹿江國際中小學，周邊就有建坪約54坪、總價1,800萬元的透天厝案，平均每坪約33.6萬元。

至於市區的中古透天厝，建坪65至85坪、總價行情約落在850萬至1,700萬元，即使在郊區也要800萬至900萬元，可見鹿港透天厝漲勢之猛烈。

鹿港房市之所以受到矚目，很大原因在於鹿港發展較早，加上觀光產業發達，各種商業活動熱絡，市集、大賣場、連鎖商家林立，生活機能成熟，能滿足居民日常採買需求，其他像是教育、醫療資源都很豐富。

當然更重要的是交通方便，鹿港坐擁台61線、台76線雙快速道路、國道1號，台61線可快速連接台中海線城市，台76線可串接和美鎮、員林市，國道1號可快速抵達台中市，打造便捷的聯外交通網路。

21世紀不動產企劃研究室指出，鹿港房市夯的另一大關鍵，在於鄰近彰化最大的工業區-彰濱工業區，創造大量就業人口紅利，明顯反映在節節上升的房價上。

彰濱工業區有近400家廠商進駐，大部份為玻璃、太陽能產業，另外也包括知名的Google資料中心，近幾年吸引大量外來就業人口湧入，這些族群有很大的機率買房定居，對鹿港房市有很強的支撐力。

目前，和美交流道聯絡道第三期正積極推動中，能提高鹿港未來往返台中市區的便利性；此外，2022年10月底彰化縣府宣布鹿港轉運站BOT案完成招商，預計5年內打造全新地標。

再搭配彰化捷運鹿港線、水五金重劃區、和美交流道聯絡道三期、鹿港福興都市計劃區等規劃，這些對鹿港房市長期發展來說皆為利多。