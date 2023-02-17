航港局搶攻郵輪商機 與菲律賓、南韓合組「國際郵輪隊」

疫後搶攻國際郵輪商機，我主動與菲律賓、南韓等東亞島鏈國家合作，今（17）日於台北萬豪酒店簽署「亞洲跳島郵輪聯盟」（AACA）合作意向書，以組成「郵輪國際隊」的模式，結合國際力量共同行銷，促成亞洲跳島郵輪航線，加速疫後郵輪產業復甦與增加郵輪觀光商機。

交通部航港局指出，為提升台灣在國際郵輪市場的能見度，航港局與台灣遊輪產業發展協會邀請菲律賓海事產業署、南韓國際郵輪研究所等亞洲郵輪單位，以共同促進亞洲跳島郵輪發展為願景，推動籌組AACA，聚焦聯盟策略、推廣、交流、行銷、踩線、洽商等合作模式，號召區域內夥伴響應加入，期待發揮產業群聚效益，吸引國際郵輪以亞洲島嶼作為靠泊目的地，進一步串聯東北亞、東南亞地區跳島郵輪航程，促進亞洲郵輪產業發展。

觀光業者指出，疫後郵輪市場也許多變化，其中一項是探索型郵輪興起，這種郵輪的噸位不大，大約在1、2噸，載客人數也僅七、八百人，因為郵輪備有登陸艇，所以即使是金門、馬祖、馬公等較小的港口，都可透過登陸艇將旅客接駁上岸。

業者說，探索型郵輪的旅遊點都比較特別，而台灣和菲律賓、南韓有很多島嶼很適合旅遊，彼此合作可將旅遊資訊提供給國際郵輪公司，讓這些郵輪公司易於安排遊程。日本的島嶼也相當多，而且探索行郵輪的旅遊風氣相當盛，未來若加入聯盟，將更有助於行程的安排。

據指出，目前國際大型郵輪公司包括嘉年華、加勒比海、挪威郵輪等公司，都有噸位數較小的探索型郵輪，AACA成立後，將會把三國的旅遊資訊向他們推介，爭取他們帶旅客來亞洲地區旅遊，增加商機。

出席意向書簽署儀式的交通部次長祁文中表示，國際觀光的振興復甦是交通部今年重要的施政方向之一，已訂定2023年為觀光衝刺年，入境觀光客要達到600萬人次的目標，郵輪觀光則是交通部推動國際觀光的核心業務之一，政府當攜手民間產業共同努力。

他指出，近年來「深度旅遊」已成為一股新興的觀光趨勢，而小型、探索型郵輪能夠深入世界各國島嶼，跳島郵輪的風潮已在全球各地形成，CLIA資料也顯示，2022年16艘投入國際市場的新郵輪中，有高達九艘是探索型郵輪，可以看出跳島郵輪已經成為全球郵輪市場的新藍海。

他認為，台灣具有優越地理位置及豐富多元的島嶼觀光資源，在航線規劃上，往北可連結日、韓，往南可與菲、越、馬、印尼、香港串聯。交通部樂見航港局及遊輪產業發展協會與鄰近國家推動籌組亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)，很高興能夠獲得韓國及菲律賓二個重要的郵輪夥伴，明確表達合作意願，期待AACA未來能與更多亞洲周邊國家跨域合作、異業整合，迎接郵輪休閒new business model的新里程。