快訊

遭爆「淫亂的酒店內閣」喝花酒 政院發言人陳宗彥上火線回應

美俄亥俄州載有毒物質火車出軌 居民受訪稱宛若「車諾比」

爆陳宗彥「喝花酒」還涉不法 她問：案子為什麼不見了？

食品股后德麥將切入餐飲商品 打造第二個成長曲線

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
食品股后德麥總經理吳文欽今（17）日表示，打造第二個成長曲線，今年新設餐飲事業部，初步切入淋醬類和植物奶。記者何秀玲／攝影
食品股后德麥總經理吳文欽今（17）日表示，打造第二個成長曲線，今年新設餐飲事業部，初步切入淋醬類和植物奶。記者何秀玲／攝影

食品股后、全台最大烘焙原料供應商德麥（1264）總經理吳文欽今（17）日表示，打造第二個成長曲線，今年新設餐飲事業部，初步切入淋醬類和植物奶；台灣今年挑戰在於毛利率【毛利率】毛利率為公司產品獲利能力指標，公式為：（營業收入 – 營業成本） / 營業收入 x 100%。高毛利率公司通常在該領域具有獨特性，例如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等，因此具有高毛利率公司，往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。，預期第1季後壓力將逐步降低，而大陸市場第1季期望追平去年同期，並看好消費復甦，今年營運有望比去年成長。

另外，德麥去年前三季每股純益（EPS【EPS】每股盈餘（Earnings Per Share，EPS）又稱每股收益，是一項獲利能力指標，衡量上市公司的獲利能力。簡單地說，就是指每股股票可為股東賺多少錢。每股盈餘的計算方式，是將公司稅後淨利除以在外流通總股數所得出數值。）為12.8元，優於前年EPS的11.31元，主要除了大陸市場受到疫情影響之外，台、港和馬國市場皆有雙位數成長，雖第4季有原物料價格壓力較辛苦，不過法人認為，德麥2022年EPS有望超越17元。德麥17日股價以271.5元作收，下跌1元。

德麥客戶有烘焙、餐飲、飯店、冰品，例如生乳捲專賣店亞尼克、蛋糕店橘村屋、馬可先生、知本老爺五星烘焙、85度C等，有1.5萬個客戶，是全台最大烘焙原料進口商。

以四大市場營收占比來看，台灣市場約在60.6%，占比最高，其次為大陸約29.2%，馬來西亞約占5.79%，香港則占4.36%。

談到今年展望，吳文欽表示，看好餐飲市值是烘焙產業的五到十倍，今年新設餐飲事業部，從原本供應餐飲為烘焙點心，開始切入淋醬類和植物奶，增加餐飲深度和廣度，打造公司成長的第二曲線，無論是米其林大廚或路邊小店都要網羅。

台灣市場今年挑戰在於毛利率，原物料如乳製品價格飆漲，但有機會在第一季後慢慢降低壓力；大陸市場因今年農曆過年落在1月，工作天少，導致營收減少，會利用2-3月補平缺口，且大陸消費逐漸活絡，今年有機會比去年好。

德麥在大陸有三大板塊，有高達八成營收來自實體連鎖店，其他則是供應原料給代工廠，以及電商和家用。吳文欽說，去年疫情封城，實體商店營收下滑，另外兩個板塊成長，但看好今年市場復甦，因此不會放棄佔比八成連鎖烘焙店，將持續用商品帶動原物料銷售。

餐飲 德麥 營收

延伸閱讀

華航（2610）、王品漲太高？2023年想投資「解封概念股」必看

是方去年EPS 11.85元 股利10元

精材去年EPS 7.31元 保守看今年

基士德今年先蹲後跳

相關新聞

過年後就不必來 高雄富利康爆無故解雇一級主管及員工

生產陶瓷纖維濾管的高雄富利康科技公司傳出無故開除一級主管並解雇員工，今早被解職員工到公司抗議，富利康董事長王益道指交由律...

法拍脫標一半是這產品 專家曝數據：亂搶會套牢

近年全台房價急漲，許多想買房的民眾轉往法拍市場撿便宜，元宏不動產加值服務平台根據內政部資料，統計2022年前三季全國住宅...

媽祖熱帶旺房市？ 鹿港透天厝五年漲近六成

人稱「粉紅超跑」的白沙屯媽祖正在舉行遶境祈福活動，掀起全台迎媽祖熱潮，一樣有著遠近馳名的鹿港天后宮的鹿港也在各地新興重劃...

房貸補貼看得到吃不到？ 北市這條路貸款屋主最有機會

台灣房屋統計聯徵中心2022年的資料，前三季授信額度符合標準的路段，共有11條，且集中在萬華、中山和北投三區，其中民生東...

一生懸命扛房貸 房貸期數291個月再創新高

根據內政部不動產資訊平台資料，去年第三季新增房貸貸款期數再創歷史新高，達291個月，顯示面對這波房價大漲，購屋人只能以拉...

年收不高要在台北勇敢買房 住哪最可能領到房貸補貼？

內政部祭出房貸補貼，不過家庭年收入要在120萬元內，台北市原始核貸金額需在850萬元以下。房仲業者指出，符合雙門檻的物件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦