食品股后德麥將切入餐飲商品 打造第二個成長曲線

食品股后、全台最大烘焙原料供應商德麥（1264）總經理吳文欽今（17）日表示，打造第二個成長曲線，今年新設餐飲事業部，初步切入淋醬類和植物奶；台灣今年挑戰在於 毛利率【毛利率】毛利率為公司產品獲利能力指標，公式為：（營業收入 – 營業成本） / 營業收入 x 100%。高毛利率公司通常在該領域具有獨特性，例如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等，因此具有高毛利率公司，往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。 ，預期第1季後壓力將逐步降低，而大陸市場第1季期望追平去年同期，並看好消費復甦，今年營運有望比去年成長。

另外，德麥去年前三季每股純益（ EPS【EPS】每股盈餘（Earnings Per Share，EPS）又稱每股收益，是一項獲利能力指標，衡量上市公司的獲利能力。簡單地說，就是指每股股票可為股東賺多少錢。每股盈餘的計算方式，是將公司稅後淨利除以在外流通總股數所得出數值。 ）為12.8元，優於前年EPS的11.31元，主要除了大陸市場受到疫情影響之外，台、港和馬國市場皆有雙位數成長，雖第4季有原物料價格壓力較辛苦，不過法人認為，德麥2022年EPS有望超越17元。德麥17日股價以271.5元作收，下跌1元。

德麥客戶有烘焙、餐飲、飯店、冰品，例如生乳捲專賣店亞尼克、蛋糕店橘村屋、馬可先生、知本老爺五星烘焙、85度C等，有1.5萬個客戶，是全台最大烘焙原料進口商。

以四大市場營收占比來看，台灣市場約在60.6%，占比最高，其次為大陸約29.2%，馬來西亞約占5.79%，香港則占4.36%。

談到今年展望，吳文欽表示，看好餐飲市值是烘焙產業的五到十倍，今年新設餐飲事業部，從原本供應餐飲為烘焙點心，開始切入淋醬類和植物奶，增加餐飲深度和廣度，打造公司成長的第二曲線，無論是米其林大廚或路邊小店都要網羅。

台灣市場今年挑戰在於毛利率，原物料如乳製品價格飆漲，但有機會在第一季後慢慢降低壓力；大陸市場因今年農曆過年落在1月，工作天少，導致營收減少，會利用2-3月補平缺口，且大陸消費逐漸活絡，今年有機會比去年好。

德麥在大陸有三大板塊，有高達八成營收來自實體連鎖店，其他則是供應原料給代工廠，以及電商和家用。吳文欽說，去年疫情封城，實體商店營收下滑，另外兩個板塊成長，但看好今年市場復甦，因此不會放棄佔比八成連鎖烘焙店，將持續用商品帶動原物料銷售。