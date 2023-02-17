媽祖熱帶旺房市？ 鹿港透天厝五年漲近六成

人稱「粉紅超跑」的白沙屯媽祖正在舉行遶境祈福活動，掀起全台迎媽祖熱潮，一樣有著遠近馳名的鹿港天后宮的鹿港也在各地新興重劃區興起之際仍然繳出驚人的房市成績單，21世紀不動產企劃研究室指出，近幾年彰濱工業區，創造大量就業人口紅利吸引大量外來就業人口湧入，這些族群有很大的機率買房定居，對於鹿港房市有很強的支撐力。

鹿港身為濱彰工業區門戶，同時也是彰化縣觀光重鎮，但相較於其他縣市，鹿港一直不算房市熱區，不過在近幾年全台房市熱潮下，鹿港房市也繳出搶眼成績，而當地交易又以「透天厝」為主。根據內政部實價登錄資料顯示，2022年鹿港透天厝平均成交總價將近1,300萬元，相較於2017年平均總價近800萬元，2022年均價漲幅近六成，有超過半數以上總價超過1千萬元，最高甚至超過4千萬元的物件，整體漲幅相當驚人。

如今鹿港市區有些全新透天厝，行情甚至飆破1,300萬元，某些熱門物件一釋出便秒殺，例如新成立的雙語明星學校鹿江國際中小學，周邊就有建坪約54坪、總價1,800萬元的透天厝案，平均每坪約33.6萬元；至於市區的中古透天厝，建坪65~85坪、總價行情約落在850~1,700萬元，即使在郊區也要800~900萬元，可見鹿港透天厝漲勢之猛烈。

鹿港房市之所以受到矚目，很大原因在於鹿港發展較早，加上觀光產業發達、各種商業活動熱絡，市區市集、大賣場、連鎖商家林立，生活機能成熟無慮，能滿足居民日常採買需求，其他像是教育、醫療資源都很豐富。當然更重要是交通方便，鹿港坐擁台61線、台76線雙快速道路、國道1號，台61線可快速連接台中海線城市，台76線可串接和美鎮、員林市，國道1號可快速抵達台中市，打造便捷的聯外交通網路。

21世紀不動產企劃研究室指出，鹿港房市夯的另一大關鍵，在於鄰近彰化最大的工業區---彰濱工業區，創造大量就業人口紅利，明顯反映在節節上升的房價上。彰濱工業區橫跨線西、崙尾與鹿港三大行政區，有將近400家廠商進駐，大部份為玻璃、太陽能產業，另外也包括知名的Google資料中心，近幾年吸引大量外來就業人口湧入，這些族群有很大的機率買房定居，對於鹿港房市有很強的支撐力。

目前和美交流道聯絡道第三期正積極推動中，能提高鹿港未來往返台中市區的便利性；此外，2022年10月底彰化縣府宣布鹿港轉運站BOT案完成招商，預計在五年內打造全新地標，再搭配彰化捷運鹿港線、水五金重劃區、和美交流道聯絡道三期、鹿港福興都市計劃區…等規劃，這些對鹿港房市長期發展來說皆為利多。