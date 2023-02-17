房貸補貼看得到吃不到？ 北市這條路貸款屋主最有機會

台灣房屋統計聯徵中心2022年的資料，前三季授信額度符合標準的路段，共有11條，且集中在萬華、中山和北投三區，其中民生東路一段連三季榜上有名，而樣本數最多的則是林森北路，亦即林森北路貸款屋主最有機會申請到房貸補貼；不過，從整體來看，符合申請房貸補貼門檻的物件，多是蛋白區、低總價物件、屋齡逾30年之小宅或套房產品。

內政部祭出房貸補貼，除了設定家庭年收入門檻120萬元之外，還設下貸款金額門檻，以台北市來說，原始核貸金額必需在850萬元以下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，符合條件中申貸樣本最多的林森北路，路段平均單價約60萬元，而連三季都出現的民生東路一段，平均單價也約62萬左右，兩路段均屬中山區的晶華欣欣商圈一帶，商業發達，因此不乏20坪以內的電梯套房或小兩房產品，不過屋齡可能都將近40年左右，依環境條件來看，應是單身型屋主居多，較易符合房貸補貼的雙門檻。

此外，北投溫泉路也連兩季出現，主要是當地有不少溫泉套房產品，平均單價36~40萬之間，屋齡也在30年以上，不過這類物件多屬度假或置產型的產品，首購的比例並不大。