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去年Q3房貸期數達291個月新高 這四大縣市購屋人最苦

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

據內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第3季新增房貸貸款期數再創歷史新高，達291個月（約24.25年），較2021年同季增加四個月，亦即2022年第3季購屋人要多花四個月才能繳完房貸，顯示面對這波房價大漲，購屋人只能以拉長貸款年限的方式，才能追上不斷走揚的房價。

其中台中、台南、高雄與新竹縣，房貸期數都超過300期，又以新竹縣309期最高，亦即房貸年限約25.75年，30年期房貸正成為市場主流。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這一波房價能夠持續大漲，30年期房貸是重要的關鍵資金力量，使用30年期的房貸可以降低每月的還款負擔，同時也能提升買方對於房價的負擔能力，以前20年期的房貸是市場主流，現在已經是30年期房貸當道。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第三季的房貸期數全國為291期，約24年又3個月，房貸期數再創歷史新高。至於房貸期數最短的反而是房價最高的台北市，推估應是多是年紀較大、財務能力較佳的購屋人，不想負擔太久的房貸。

2016年平均房貸期數都在241~245期，不過之後一路走高到291期，以同樣月付款5萬元試算，利率2%，20年期房貸可以申貸千萬元，不過30年期則可以貸到1370萬元，無形中可多增加約370萬元的購買力。

房貸 房價

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