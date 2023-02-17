過年後就不必來 高雄富利康爆無故解雇一級主管及員工

生產陶瓷纖維濾管的高雄富利康科技公司傳出無故開除一級主管並解雇員工，今早被解職員工到公司抗議，富利康董事長王益道指交由律及勞工局處理，高市勞工局勞資關係科長許文瓊表示，此案已開過一次協調會，勞工局會在後續協調會中協助勞方爭取應有的權益。

位在高雄大寮的富利康科技去年10月改選董事長，經營團隊組後，今年初包括總經理在內等一級主管和員工共15人，遭無故開除或免職，引發不滿。有員工表示，資方爆發經營權之爭，不該拿員工生計當祭旗，今早他們除到公司抗議，也向議長康裕成陳情，請求協助公司盡速召開臨時股東大會進行董事會全面改選， 阻止市場派禿鷹繼續侵害。

抗議的員工表示，他們過完年回到工作崗位就被告知不用再來，總經理、副總、財務長等高階主管全被開除，資遣費也一毛不給，沒告知開除理由也沒走正常程序，就將核心幹部除掉，是在阻擾公司營運，今天又有很多員工被解雇。

高市勞工局勞資關係科長許文瓊表示，富利康勞資爭議，有的要恢復雇傭關係，有的希望拿資遣費，分紅跟獎金尚有爭議待解，目前已開過一次協調會，資方代表表示願意把勞方訴求帶回研議，勞工局會在後續協調會中協助勞方爭取相關應有的權益。