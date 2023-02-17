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7-ELEVEN賣地瓜年營業額突破7億元 化身超商「小金條」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN限定商品「栗香地瓜」，今年將擴大至北部地區300間門市限量推出。圖/7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定商品「栗香地瓜」，今年將擴大至北部地區300間門市限量推出。圖/7-ELEVEN提供

地瓜具飽足感且冷熱食用皆宜，為相當受歡迎的在地食材，7-ELEVEN光是去年地瓜相關商品，年度業績貢獻可達7億元。迎接「世界地瓜日」，統一超（2912）旗下7-ELEVEN集結超過10款地瓜商品，並開發全新品項、變化出各種「冰火吃法」，7-ELEVEN表示，人氣小金條「現蒸地瓜」現已擴大於超過4,500間門市販售，自2月22日起將回歸上市有地瓜皇后之稱的口味「栗香地瓜」，系列新品預計可帶動相關類別業績成長1成以上。

7-ELEVEN「現蒸地瓜」採用最能完善保存營養的蒸煮方式，提供消費者新鮮美味的商品選擇，現已導入超過4,500間門市，是市場佈點最密集的地瓜銷售通路，離島澎湖、金門地區門市也都能買到，特別是辦公商圈、交通轉運、醫院週邊門市，單店一天最高可熱銷超過千條。而每年地瓜控們引頸期盼的期間限定商品「栗香地瓜」，紫紅外皮薄肉細、甘甜鬆軟，帶有天然栗子香氣，今年也將擴大至北部地區300間門市限量推出。

「現蒸地瓜」首創以光波技術檢驗，採用地瓜界的資優生-台農57號黃皮地瓜，100%契作生產，7-ELEVEN與遍及北、中、南部超過500戶在地農戶合作，平均每10顆只有3顆會被挑中到超商販售，每年契作量達500公頃，穩定供貨也幫助在地農民穩定收入。「現蒸地瓜」不僅品種講究，還使用業內最高規格的恆溫恆濕環境、專用蔬果清洗管理品質，全程低溫配送，從產地到門市一路保鮮，到店蒸熟後放入「乾熱式地瓜機」以70℃恆溫烘熱，以保留營養價值及甘甜。

迎接2月22日世界地瓜日，7-ELEVEN選用台農57號地瓜推出多款全新商品，包括「金沙起司地瓜燒（售價55元）」，以及首度引進的冷凍新品「小甜心（30元）」全新食感，冷凍狀態如同吃冰淇淋。還有獨家販售「台東初鹿地瓜拿鐵（35元）」添加初鹿乳源鮮乳調配而成，並同步匯集多款涮嘴地瓜零食，大啖地瓜商機。

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