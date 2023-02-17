DHL國際快遞推GoGreen Plus 服務 領先物流產業提供永續航空減碳方案

全球國際快遞服務領導品牌DHL國際快遞宣布推出全新的 GoGreen Plus服務，協助客戶透過永續航空燃料 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 運輸方案，降低物流相關碳排放。

這項領先業界的服務將於英國率先推出， 並隨後在義大利、丹麥、瑞典、加拿大、澳洲、南非跟阿拉伯聯合大公國啟用。自本月起，這些地區的客戶就能透過MyDHL+線上平台選擇GoGreen Plus方案。未來幾個月內，GoGreen Plus服務範圍將陸續擴展至DHL 國際快遞的全球據點，提供彈性物流解決方案，客戶可針對個別貨件決定碳排放降低值及永續航空燃料的使用量。

DHL近期與bp跟Neste展開永續航空燃料交易，這項戰略合作加速GoGreen Plus服務的推出。永續航空燃料是由廢棄油及廚餘等廢棄物提煉而成，相較於傳統飛航燃料，永續航空燃料可降低約80%的溫室氣體排放量。

DHL 國際快遞全球執行長John Pearson表示：「我們清楚客戶對於環保永續的承諾，因此為客戶提供這方面的解決方案非常重要。很高興我們在永續航空燃料方面的投資能協助客戶在物流運輸上降低碳排放。永續航空燃料是目前航空界降低碳排放的主要措施，也是協助客戶實現永續供應鏈的最有效方式。」

GoGreen Plus的嵌入式 (insetting)方案能協助客戶降低範疇三的碳排放。所謂的範疇三碳排放是指企業在價值鏈中發生的所有間接溫室氣體排放，包括下游運輸及配送。相較於碳抵銷 (offsetting) ，GoGreen Plus服務是能實際降低物流運輸碳排放的碳嵌入措施，並遵循科學基礎減碳目標計畫 (SBTi)，使用GoGreen Plus的DHL客戶可將此服務列入自願性碳排放報告 (voluntary emission reporting)。

GoGreen Plus服務是德國郵政DPDHL集團實踐2050年零碳排放永續承諾的重要措施，並協助集團加速達成在2030年前使用30％永續航空燃油的中期目標。根據DPDHL的永續發展藍圖，集團計畫在所有子公司推出綠色物流商品。