台北誰領得到房貸補貼？這11條路屋主有望

內政部祭出房貸補貼，除了家庭年收入門檻120萬元之外，還設定貸款金額門檻，台北市為原始核貸金額850萬元以下，其他縣市則是700萬元以下。依此標準，台北市有那些路段會有符合條件的物件？

台灣房屋統計聯徵中心2022年的資料，前三季授信額度符合標準的路段，共有11條，且集中在萬華、中山和北投三區，其中民生東路一段連三季榜上有名，而樣本數最多的則是林森北路，顯示這些路段具備較多低總價的物件，也較多屋主有機會順利申請到房貸補貼。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，符合條件中申貸樣本最多的林森北路，路段平均單價約60萬元，而連三季都出現的民生東路一段，平均單價也約62萬左右，兩路段均屬中山區的晶華欣欣商圈一帶，商業發達，因此不乏20坪以內的電梯套房或小兩房產品，不過屋齡可能都將近40年左右，依環境條件來看，應是單身型屋主居多，較易符合房貸補貼的雙門檻。

北投溫泉路也連兩季出現，主要是當地有不少溫泉套房產品，平均單價36~40萬之間，屋齡也在30年以上，不過這類物件多屬度假或置產型的產品，首購的比例並不大。

南港研究院路二段，因為區段靠近汐止，平均單價約40萬，以公寓產品居多，坪數較大，比較符合小資家庭的空間需求。唯一上榜蛋黃區，是中正區的中華路二段，其實也很接近萬華，當地有較多老國宅及套房產品供給。

張旭嵐指出，符合貸款門檻的物件，若非蛋黃區的「資深小宅」，要不就是蛋白區的老公寓，且台北市房價高，家庭年收入低於120萬還能勇敢買房的民眾，確實相當有限。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，內政部提出原始核貸金額台北市在850萬元以下，並以7成核定金額推算，總價上限大約1,200萬元，不過依照申請人和屋況貸款成數有可能到八成，想知道自己是否符合標準，應先確認銀行貸款金額是否為850萬以下，而非以總價來檢視。