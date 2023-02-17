物價狂飆窮學生也變多 83.5％學生計劃打工、年增一成

物價飆再度破半年新高，1月CPI年增率升到3.04%，不僅苦了一般上班族，窮學生也變多。根據TUN大學網今（17）日公布的最新調查顯示，開學後有打工計畫的學生佔83.5%，比起去年同期成長一成，兼差打工的意願更高。

其中開學前就已經找到工作的有48.5%，另外還在積極尋找工作的35.0%。而學生主要打工的原因有賺零用錢84.6%、賺取學費/生活費61.5%，累積不同工作經驗44.0%、存旅遊費用23.7%，以及分擔家計/孝親費23.0%。

近一步詢問學生想要應徵的職務類型，以活動/展場工讀生37.0%佔比最高，其次依序有餐廳內外場31.4%、飲料店員23.7%、助教22.3%、文書設計17.4%。值得一提的是疫情期間相當受到歡迎的兼職方式美食外送只佔2.0%，掉出十名之外。

調查也發現，學生打工最重視的條件包括地點距離65.5%、工作薪資65.0%、工作內容54.8%以及排班彈性35.4%。

1111人力銀行公關總監陳尹柔指出，從學生最喜愛的工讀類型來看，仍然以門檻較低的民生服務業為主，因為疫情走向共存，外出活動的頻率增加，需要與人群接觸的打工職缺重新獲得學生的青睞，包括活動工讀生、餐廳內外場、飲料店員都是需要與人群接觸的工作。而疫情期間熱門的美食外送職缺，因為工作環境不固定、收入無法預測，再加上工作地點在戶外，危險性較高，在服務業大量缺工的時期，失去優勢，因此掉出學生想應徵的職務排行榜。

陳尹柔表示，1111兼差打工網( https://parttime.1111.com.tw/)目前有將近13萬筆工作機會數，比起去年同期增加21%，為了幫助學生族群可以快速搜尋到心目中理想的打工機會，網站以「短期打工」、「兼差家教」、「假日打工」、「現領日薪」、「學生實習」等熱門的職務關鍵字縮短搜尋時間。同時配合學生族群喜歡就近打工的需求，不但規劃距離找工作，更以全台近170所大專校院為圓心，盤點出「學校附近」1公里、3公里、5公里、10公里的打工職缺，學生可以透過定位，找到離學校最近的兼差打工機會，減少通勤時間，讓兼差打工事半功倍，也更加安全。

為了解學生開學後的打工規劃，TUN大學網特設計「學生開學打工規劃調查」問卷，調查期間自2023年1月31日至2月14日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,250份。