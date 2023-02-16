快訊

最新全球塞車排名出爐！倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

整理包／房貸補貼來了！ 有房者看過來 輕鬆看懂怎麼申請、有誰符合資格

星級評論／誰殺了大明星？劉文正之死給大家上的一課

台中市府、冠德、中鹿完成簽約 捷運市政府站開發案擬砸逾93億打造

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

冠德建設（2520）去年12月中、和中鹿開發共同合作，以最優申請人拿下台中捷運綠線含金量最高的「市政府站之土地開發案」，今（16）日完成與台中市政府簽約；冠德建設初估，該案資金額達93.87億元，規劃打造地上43層、地下七層之台中首座生態捷運複合地標，未來不僅捷運綠線、藍線也將在此處共站轉乘。

「台中捷運烏日文心北屯線市政府站（G9-1）之土地開發案」，基地面積約2,053.3坪，主要位於台中七期台灣大道、文心路兩條主要幹道交叉口；今日冠德建設與中鹿開發完成與台中市府簽約後，此案也成為冠德建設第11個公部門案子。

冠德建設指出，此案規劃取得EEWH綠建築及低碳建築鑽石級認證，以及LEED綠建築與智慧建築黃金級認證，未來不僅將實現台中多元魅力及都市環境改善與碳中和目標，且將創造更多就業機會，帶動沿線軌道經濟發展。

按照冠德建設、中鹿開發規劃，「台中捷運烏日文心北屯線市政府站之土地開發案」底層為商場規劃，將由冠德集團旗下環球購物中心經營，中樓層則規劃有商辦、共享辦公室、會議中心、會展空間，至於高樓層則將與國際連鎖飯店－凱悅酒店集團合作，做為台中歌劇院延伸的頂層多功能展演廳，將委由青鳥書店進駐營運。

捷運 中捷 綠建築

延伸閱讀

「大溪-新北」9103減班至5月3日停駛 民眾哀：回家路很長

台中烏日窄巷車輛險入溝 議員今辦會勘爭取加蓋

出席樹林捷運說明會 蘇巧慧籲捷運局做好溝通

女搭捷運疑遭陌生人碰胸「被割滲血」 北捷證實接獲反映

相關新聞

北北桃基新屋市場「起風了」！去年新建案銷售率全跌破50%

據住展雜誌統計，2022年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計86,245戶，累計成交戶數為29,550戶，剩餘戶數為...

北捷前副總莊英震接桃捷總經理 30多年維修、運務經驗

桃園大眾捷運公司今天召開董事會，通過新任總經理人事案，由臺北捷運公司前副總經理莊英震接任總經理，也等於市長張善政日前力邀...

連續兩年暴賺！高爾夫球代工廠今年依舊能錢兔似錦？

高爾夫代工業去年獲利大豐收，已經連續兩年獲利暴衝，龍頭復盛應用有望賺超過三個股本，大田賺逾兩個股本，明安則接近兩個資本額，至於鉅明的EPS起碼跨過5元。跨入今年，市場正關注代工業界榮景能否延續?

生技產業潛力無窮 蔡明興提投資方向

「未來新藥開發、體外檢驗與國際藥物代工，將會是生技業中最具發展潛力的產業！」富邦金控董事長蔡明興16日出席生策會年會時表示，台灣研發能力強大、成本便宜與人才多，藥物法規完整，生技產業未來仍有很多發展空間。生策會顧問許勝雄則建議政府，持續完善法規、強化跨域平台與增加國際交流。

看好烘焙為下個精彩產業 統一宣告烘焙分眾新時代來臨

統一（1216）集團今年睽違三年，重返台北烘焙大展，結合14個烘焙品牌，為歷年最大規模，更以產業龍頭之姿，宣告烘焙分眾新...

新竹預售飆7字頭還會漲嗎？專家點兩大潛力亮點區

近兩年新竹房價飆漲快速，預售案銷售價更來到7字頭，不過今年房市降溫，新竹的房價是否仍能維持強勢。專家分析，購屋族要找總價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦