台中市府、冠德、中鹿完成簽約 捷運市政府站開發案擬砸逾93億打造
冠德建設（2520）去年12月中、和中鹿開發共同合作，以最優申請人拿下台中捷運綠線含金量最高的「市政府站之土地開發案」，今（16）日完成與台中市政府簽約；冠德建設初估，該案資金額達93.87億元，規劃打造地上43層、地下七層之台中首座生態捷運複合地標，未來不僅捷運綠線、藍線也將在此處共站轉乘。
「台中捷運烏日文心北屯線市政府站（G9-1）之土地開發案」，基地面積約2,053.3坪，主要位於台中七期台灣大道、文心路兩條主要幹道交叉口；今日冠德建設與中鹿開發完成與台中市府簽約後，此案也成為冠德建設第11個公部門案子。
冠德建設指出，此案規劃取得EEWH綠建築及低碳建築鑽石級認證，以及LEED綠建築與智慧建築黃金級認證，未來不僅將實現台中多元魅力及都市環境改善與碳中和目標，且將創造更多就業機會，帶動沿線軌道經濟發展。
按照冠德建設、中鹿開發規劃，「台中捷運烏日文心北屯線市政府站之土地開發案」底層為商場規劃，將由冠德集團旗下環球購物中心經營，中樓層則規劃有商辦、共享辦公室、會議中心、會展空間，至於高樓層則將與國際連鎖飯店－凱悅酒店集團合作，做為台中歌劇院延伸的頂層多功能展演廳，將委由青鳥書店進駐營運。
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