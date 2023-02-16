快訊

夏玉順再惹議！對空服員「手來腳來」還咆哮 大鬧華航畫面曝光

桃捷公司新任總經理出爐 前北捷副總莊英震接任

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃園大眾捷運公司今（16）日召開董事會，會中通過新任總經理人事案，由前台北捷運公司副總經理莊英震接任。桃捷公司提供
桃園大眾捷運公司今（16）日召開董事會，會中通過新任總經理人事案，由前台北捷運公司副總經理莊英震接任。桃捷公司提供

桃園大眾捷運公司今（16）日召開董事會，會中通過新任總經理人事案，由前台北捷運公司副總經理莊英震接任。桃園市長張善政再次向台北捷運（股）公司借將，也展現對桃園機場捷運線營運維護及建立優質企業文化的重視與期盼。

莊英震是淡江大學電子工程系學士、台灣科技大學電機工程系碩士，自1992年進入軌道運輸領域工作，迄今已經31年，一開始從台北捷運木栅線電聯車維護基層幹部做起，歷任車輛、中運量運輸、工務及系統等處處長，軌道經驗養成基礎扎實，因工作表現傑出，被拔擢擔任北捷副總經理。

莊英震因具備電聯車及軌道系統維修、運務等實務經驗與專長，中央部會與交通運輸等相關單位，曾多次邀請其擔任軌道運輸系統檢查委員或調查委員，參與初勘、經營維護與安全監督檢查等現場督導，進行實地查核及提供專業諮詢。

此外，他也曾參與桃園機場捷運線初勘與阿里山森林鐵路改善等工作，並在2021年，因軌道領域的專業表現，榮獲台灣科技大學電機工程系頒發傑出校友。

機場捷運 北捷 桃園機場

延伸閱讀

北捷前副總莊英震接桃捷總經理 30多年維修、運務經驗

桃園草漯農田水利活動中心開工 融合生產生態生活特色

桃園宣布明年初四起收垃圾 工會不滿：看電視才知道

開放港澳自由行 張善政：利多 桃園規畫套裝行程

相關新聞

新竹預售飆7字頭還會漲嗎？專家點兩大潛力亮點區

近兩年新竹房價飆漲快速，預售案銷售價更來到7字頭，不過今年房市降溫，新竹的房價是否仍能維持強勢。專家分析，購屋族要找總價...

看好烘焙為下個精彩產業 統一宣告烘焙分眾新時代來臨

統一（1216）集團今年睽違三年，重返台北烘焙大展，結合14個烘焙品牌，為歷年最大規模，更以產業龍頭之姿，宣告烘焙分眾新...

北北桃基新屋市場「起風了」！去年新建案銷售率全跌破50%

據住展雜誌統計，2022年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計86,245戶，累計成交戶數為29,550戶，剩餘戶數為...

北捷前副總莊英震接桃捷總經理 30多年維修、運務經驗

桃園大眾捷運公司今天召開董事會，通過新任總經理人事案，由臺北捷運公司前副總經理莊英震接任總經理，也等於市長張善政日前力邀...

連續兩年暴賺！高爾夫球代工廠今年依舊能錢兔似錦？

高爾夫代工業去年獲利大豐收，已經連續兩年獲利暴衝，龍頭復盛應用有望賺超過三個股本，大田賺逾兩個股本，明安則接近兩個資本額，至於鉅明的EPS起碼跨過5元。跨入今年，市場正關注代工業界榮景能否延續?

生技產業潛力無窮 蔡明興提投資方向

「未來新藥開發、體外檢驗與國際藥物代工，將會是生技業中最具發展潛力的產業！」富邦金控董事長蔡明興16日出席生策會年會時表示，台灣研發能力強大、成本便宜與人才多，藥物法規完整，生技產業未來仍有很多發展空間。生策會顧問許勝雄則建議政府，持續完善法規、強化跨域平台與增加國際交流。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦