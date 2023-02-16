桃捷公司新任總經理出爐 前北捷副總莊英震接任

桃園大眾捷運公司今（16）日召開董事會，會中通過新任總經理人事案，由前台北捷運公司副總經理莊英震接任。桃園市長張善政再次向台北捷運（股）公司借將，也展現對桃園機場捷運線營運維護及建立優質企業文化的重視與期盼。

莊英震是淡江大學電子工程系學士、台灣科技大學電機工程系碩士，自1992年進入軌道運輸領域工作，迄今已經31年，一開始從台北捷運木栅線電聯車維護基層幹部做起，歷任車輛、中運量運輸、工務及系統等處處長，軌道經驗養成基礎扎實，因工作表現傑出，被拔擢擔任北捷副總經理。

莊英震因具備電聯車及軌道系統維修、運務等實務經驗與專長，中央部會與交通運輸等相關單位，曾多次邀請其擔任軌道運輸系統檢查委員或調查委員，參與初勘、經營維護與安全監督檢查等現場督導，進行實地查核及提供專業諮詢。

此外，他也曾參與桃園機場捷運線初勘與阿里山森林鐵路改善等工作，並在2021年，因軌道領域的專業表現，榮獲台灣科技大學電機工程系頒發傑出校友。